特朗普旗下媒體集團第2季虧損擴大10倍　投資加密貨幣失利

美國總統特朗普（Donald Trump）上任後從股票投資中賺取巨利，但負責經營Truth Social的特朗普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）卻虧損連連，由於加密貨幣投資失利，上季虧損擴大至2.38億美元（18.5億港元）。



特朗普媒體集團（TMTG）星期一（8月10日）發布最新財報，在截至6月底的第二季淨虧2.38億美元，遠高於去年同期的2000萬美元。

TMTG在本財年首季也同樣由於加密貨幣投資的估值大跌而蒙受淨虧損。

TMTG上月宣佈推出「真相媒體」（Truth Social）的付費推送訊息服務，讓金融機構客戶可「最快」獲得這個社媒平台首10大最具影響力賬戶的貼文推送，包括經常影響全球市場走勢的特朗普貼文，月費介於6萬至10萬美元，然而卻引起民主黨人甚至華爾街人士的反彈。

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

據集團透露，這項服務已獲得超過10名客戶訂購，主要是高頻率交易公司，它們主要依靠瞬息之間的訊息差來制定交易策略。

不過，TMTG早前喊停了經營一年的加密貨幣投資計劃，也取消了在Truth Social經營「預測市場」的計劃。

至於收購一家研發核聚變能源的起步公司TAE Technologies的計劃，則仍在進行，預計可在今年內完成。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

