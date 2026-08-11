特朗普力挺恩芬天奴表現出色　警告更換FIFA主席是「嚴重錯誤」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月10日在社交媒體發文，公開聲援深陷輿論爭議的國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），直言FIFA若更換主席將是「嚴重錯誤」。



特朗普高度肯定恩芬天奴表現，稱其「非常出色」，主辦了「有史以來最成功的世界盃」，並警告若恩芬天奴離任，世界盃將「難以維持現有的成功與營利水平」。

恩芬天奴早前計劃成立子公司營運世界盃等賽事，並將向外部私人投資者出售最多20%的股份，引起歐洲足協（UEFA）強烈反對。多重壓力之下，恩芬天奴隨後宣布放棄這一計劃。

2026年8月7日，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）出席了德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）宣誓就任哥倫比亞總統的儀式。（Reuters）

目前，國際足壇對恩芬天奴的評價呈兩極分化。美國及加拿大足總，以及中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）紛紛對其提出批評；而非洲、南美洲足協則與特朗普立場一致，選擇力挺。

FIFA也為恩芬天奴辯護，認為相關負面輿論是外界「蓄意破壞」組織運作的行為。