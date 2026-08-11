特朗普簽署行政命令砍兒童疫苗接種項目　再拋自閉症關聯論

撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月10日簽署行政命令，縮減建議兒童接種的疫苗項目，他在白宮簽署命令時還將兒童接種疫苗與自閉症相關聯，稱兒童在過去所接種的疫苗僅為現今的一小部份，「那個時候也根本不存在現在這種居高不下的自閉症發病率」。科學家早前指出，這種關聯毫無科學根據。

特朗普表示，某種疫苗被注射到兒童體內，導致「很多個案發生壞事」，他主張應將多針疫苗一次接種拆分為單次只接種一種疫苗，還補充：「這是一場大爆發，是一場流行病」，他這種說法被外界解讀為將自閉症與接種疫苗相關聯。

2026年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）就幼兒接種MMR混合疫苗簽署行政命令，並在白宮橢圓形辦公室儀發表講話。（Reuters）

自閉症是一種神經發育障礙。美國疾病控制和預防中心（CDC）數據指出，在2022年，美國每31名8歲兒童中就約有1人患有自閉症，2000年被確診為自閉症譜系障礙的兒童比例約為150分之1。科學家尚未確定發病率攀升的確切原因。

美國共和黨籍參議員卡西迪（Bill Cassidy）質疑這項新行政命令的推出缺乏科學依據，並以醫生的身分強調疫苗不會導致自閉症，並且疫苗絕大多數情況下是安全的，拆分疫苗接種意味兒童需要注射更多針劑才能獲得同等保護，而非減少接種次數。這會增加家長的猶豫，並降低安全性。

這項行政命令將疫苗劃分為以下三類：推薦所有兒童接種的疫苗、僅推薦高風險兒童接種的疫苗，以及需由醫生與家長「共同決策」下接種的疫苗。而針對這最後一類疫苗，家長需與醫生共同探討每個兒童接種的風險與益處，包括新冠疫苗、流感疫苗、乙型肝炎疫苗等。

行政命令還建議所有疫苗應該在不同的診所中接種，並鼓勵各州減少兒童入學強制要求的疫苗數量，還呼籲將麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹（Rubella）拆分為單劑接種，而非採用美國目前普遍使用的MMR混合疫苗。

2026年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）就幼兒接種MMR混合疫苗簽署行政命令，並在白宮橢圓形辦公室儀發表講話。（Reuters）

在美國目前常規建議所有兒童接種的17種疫苗中，僅有6種將繼續獲得全面推薦：麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）混合疫苗、白喉、破傷風及百日咳混合疫苗（DTaP）、小兒麻痺疫苗（Polio）、乙型流感嗜血桿菌疫苗、肺炎球菌疫苗（Pneumococcal vaccine）、HPV 及水痘（varicella）。

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