哥倫比亞7.4級強震逾250人死　救援隊挖掘瓦礫尋生還者

哥倫比亞西部發生數十年來最強地震，地方當局估算逾250人死亡，救援人員周二在瓦礫中挖掘，搜尋生還者。



據路透社（Reuters）8月11日報道，這場7.4級地震周一清晨橫掃咖啡種植核心地帶，累計254死，並錄近100次餘震。救援人員在攝氏30度（華氏86度）的高溫下搬運瓦礫，許多交通號誌仍處於關閉狀態。

新就職的哥倫比亞總統德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）在佩雷拉宣布，對咖啡種植區頒三個月經濟紓困，稱市中心商戶盡毀令人心碎。聯合國人道協調廳（OCHA）估計5,000間房屋受損。

在卡利，房屋和公寓大樓的部分坍塌後，居民在街頭聚集。家家戶戶在戶外煮飯，盡力搶救財物，並準備再次遠離家鄉。該市一家醫院的幾層頂層，其中包括兒科病房坍塌，導致病人被困，另有600名病人在滿是瓦礫的街道上接受治療。

哥倫比亞西部2026年8月10日發生7.4級大地震，圖為受災情況（Reuters）

地震癱瘓基建，民航當局關閉6座機場，電力、食水、醫療及電話服務多地中斷，尤以震央附近喬科省為甚。美國政府撥1,550萬美元（約1.209億港元）作緊急庇護及糧食支援，美洲開發銀行預備5,000萬美元（約3.9億港元）供重建。官員稱最終傷亡數字或需數日確定。