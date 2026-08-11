哥倫比亞地震瞬間：機場下「天花雨」遊客赤腳逃生　廣場沙塵滾滾

哥倫比亞8月10日發生7.4級地震。網上流傳的現場影片顯示，當地有不少建築倒塌，房屋受損，亦記錄到機場建築和天花倒塌、廣場遭四起的灰塵吞噬，以及旅客赤腳逃出酒店的驚魂一刻。



地震於當地時間上午7時34分發生，震央位於西部喬科省（Chocó）。

社交媒體其中一段影片顯示，距離震央約55公里的重災區佩雷拉市（Pereira），市中心的主要廣場、玻利瓦爾廣場（Plaza Bolívar）至少一幢建築倒塌，大量瓦礫與灰塵騰空而起，覆蓋整個空地，當時現場有很多民眾聚集。

另一段由網民分享的影片則記錄酒店住客的逃生經歷。片中一名女性旅客赤腳逃出酒店，她憶述：「當時我赤腳衝出酒店，街上到處都是驚魂未定的旅客，完全不知道接下來會發生什麼事。」

來自倫敦的29歲旅客卡特勒（Dan Cutler）在卡利市（Cali）經歷地震，他向英國廣播公司（BBC）形容，自己與伴侶穿着睡衣便跑到酒店外面，酒店沒有重大結構損壞，但「牆身表面出現裂縫，油漆和灰泥也都出現剝落」。

+ 5

而在馬尼薩萊斯市（Manizales），酒店住客阿維拉（Angélica Ávila）則說，地震時，牆壁裂開、磚頭從牆上掉落，「每個人都在尖叫」。

包括佩雷拉、馬尼薩萊斯及基布多（Quibdó）等許多地區的機場亦受到損壞，其中，社交媒體有影片顯示，地震當時，佩雷拉機場的天花如下雨般從天而降。

哥倫比亞佩雷拉市（Pereira）機場的天花如雨般塌下：

+ 3

哥倫比亞總統德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）已宣布進入國家災難狀態。