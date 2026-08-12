俄襲扎波羅熱鋼鐵廠釀7死　基輔指莫斯科動用朝鮮導彈

俄羅斯周二襲擊烏克蘭東南部扎波羅熱市，一間鋼鐵廠七名員工喪生；烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）指莫斯科動用朝鮮製彈道導彈。



據路透社（Reuters）8月11日報道，俄軍以「鋯石」導彈、導引炸彈及平壤供應的彈道導彈轟炸扎波羅熱，扎波羅熱鋼廠中彈後暫停生產，其母公司Metinvest稱，導彈於空襲警報後員工避難時擊中廠房，造成七人死亡，廠房全面停產、其他設施減產。

2026年8月11日，在烏克蘭首都基輔，消防員在一處倉庫院落內進行滅火工作。該倉庫在夜間遭到飛彈襲擊，當時俄羅斯正對烏克蘭發動攻擊。（Reuters）

扎波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）貼出照片，襲擊另毀四幢住宅、至少24人受傷，核電廠未損。俄國防部稱擊中為烏軍生產平軋鋼的冶金廠，並襲基輔Nova Poshta分揀中心，指其分發無人機等雙用途物資。此前烏無人機襲俄境下卡姆斯克油煉廠，俄稱至少13死39傷。

俄羅斯於2022年2月侵烏以來近月加緊導彈攻勢，趁烏防空短缺。莫斯科未即時確認用朝鮮導彈，平壤未有評論。烏軍情官員稱朝鮮導彈部隊部署俄西部，或配備120枚導彈及6發射器；澤連斯基周六稱將有3萬至5萬朝鮮人赴俄作戰，促盟友回應，指莫斯科「準備升級而非和平」。