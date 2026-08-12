羅馬尼亞黑海氣田發現漂流俄無人機 多國聯合清除水雷
撰文：韓學敏
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羅馬尼亞軍方潛水員周二在黑海專屬經濟區、鄰近尼普頓深淵氣田（Neptun Deep）一帶，銷毀兩架格柏拉型（Gerbera）漂流無人機。
據路透社（Reuters）8月11日報道，這北約成員國與烏克蘭有614公里陸界，過去四年俄羅斯無人機多次闖入領空，黑海航道亦見水雷漂浮。
國防部長米魯塔稱，周二一艘在尼普頓深淵氣田附近作業的民用船發現無人機，烏確認不屬其軍；為保航道及平台工程安全，軍方決定引爆銷毀。
羅馬尼亞空軍F-16戰機飛行員7月曾連續三日擊落三架闖入領空的俄無人機，此前侵烏逾四年已數十次闖入。羅馬尼亞國防部已聯絡烏夥伴，確認裝備不屬烏方。
同處黑海的北約成員國羅馬尼亞、保加利亞及土耳其，已清除航道上逾150枚漂流的水雷。三國7月同意擴大聯合特遣部隊，由掃雷延伸至保護重要基建。
三國均在黑海有天然氣項目；羅馬尼亞的尼普頓深淵由OMV Petrom與國營Romgaz合資，預計2027投產，將使羅馬尼亞成為歐盟最大天然氣生產國。
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