高溫致多瑙河水位下降　羅馬尼亞炸巨石引水維持核電廠運營

受連日高溫影響，多瑙河水位持續下跌。羅馬尼亞為確保國內唯一的核電廠能取得足夠的冷卻用水，於8月3日炸毀多瑙河中的一塊巨大岩石，引導河水注入核電廠為反應堆降溫。當局在10日指出，此舉能夠讓該國目前唯一營運的核電廠再維持發電9日。



爆炸成功移除岩石並疏通河道，讓反應堆附近的水位上漲4厘米。四艘裝滿岩石的船隻亦因此沉入河底，改造堤壩引導河水。當局強調，項目進展為核反應堆在未來至少9日內正常運行「提供了必要的條件。」

2026年8月3日，羅馬尼亞，圖為羅馬尼亞海軍在多瑙河一處實施爆破。（Reuters）

受多瑙河水位下降影響，羅馬尼亞與鄰國匈牙利雙雙陷入能源供應危機。羅馬尼亞唯一一座核電廠因缺乏足夠的冷卻水，不得不暫停其中一座核反應堆。據悉，該廠兩座反應堆平時承擔了羅馬尼亞全國約20%的電力供給。

在羅馬尼亞的入河口，多瑙河的水位持續處於歷史低點，當地水利部門預計，從8月15日開始，由於河流上游地區的降雨，其水位將會有所上升。