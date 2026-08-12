哥倫比亞地震現「瓦礫奇蹟」　民眾冒爆炸風險救出受困嬰兒｜有片

哥倫比亞西部8月10日（周一）發生的7.4級地震，造成逾250人死亡，大量房屋受損倒塌。美媒翌日報道，有民眾在災區之一的卡利市（Cali），冒着燃氣泄漏爆炸風險赴塌樓廢墟幫忙進行搜救。他們聽到廢墟內傳出一名男子的微弱求救聲，得悉廢墟內有嬰兒被困。眾人隨即在救援人員抵達前，合力將後者救出。



美媒引述有份救出嬰兒的民眾Brian Osorio Zuluaga，稱他起初以為倒塌的建築是建築工地，當靠近時才獲他人告知該建築物為住宅大樓。

Brian Osorio Zuluaga透露，他一度被警告塌樓附近或有煤氣泄漏爆炸的風險，但他最終還是決定幫忙尋找被困者。

我開始思考所有可能出錯的狀況，但後來我做出了決定。我向前邁了一步，告訴自己將一切都交給上帝。然後我開始呼喚倖存者。 Brian Osorio Zuluaga

Brian Osorio Zuluaga其後聽到廢墟內傳出微弱的男性求救聲，後者說：「我在這裏，我和一個嬰兒。」最終，他和另外六個人成功定位到受困者的位置並把嬰兒救出來，救援人員及後抵達現場進行後續的救援工作。

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截至11日（周二），這次地震已造成254人死亡，不少住宅、學校和醫療中心等建築都受影響，而出現裂縫、傾斜或倒塌的情況。救援人員目前仍繼續在瓦礫中挖掘，搜救被困的生還者。