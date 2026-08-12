泰國公務員招考爆數千人舞弊　美女學霸「132名變全國第1」激動喊

泰國公務員招募考試爆出大規模舞弊，近6,000名考生成績遭調查，其中3,000多人疑因分數被竄改而取得任用資格，一名原排名第132名的女考生，重新核算後意外成為全國榜首。



這次案件涉及去年泰國地方政府公務員招考，調查人員發現，部分考生疑在考試結束後透過金錢交易修改答案卷，涉案金額從35萬泰銖至90萬泰銖（約8.3萬至21.3萬港元）不等。當局追查後發現，共有5,925名考生的成績出現異常，其中3,393人原本未達錄取標準，後來卻被改為合格並獲得聘用。

泰國女考生Ching Mattaya Tueanweeradet，因為公務員招考爆出大規模舞弊，成績重新計算成為泰國公務員榜首。（Facebook@chingmatthaya）

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隨著調查持續進行，泰國當局重新核對相關考試成績，並撤銷涉嫌作弊者的錄取及任用資格。原本排名第132名的女考生Ching Mattaya Tueanweeradet，也因此重新取得成績排序，8月收到最新結果後，排名竟一路躍升至全國第一。

Ching隨後在Facebook公布自己的最新成績，A部分拿下82分，B部分92分，C部分則為84.33分。她得知排名從第132名變成全國第一後，難掩激動心情，直言當下「手在發抖」，對於外界送上的祝福也表達感謝。

Ching表示，自己一路以來投入的時間與努力，終於獲得應有的結果，雖然等待的過程比預期更久，但最終結果仍讓她感到欣慰，也為自己的堅持感到驕傲。

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這宗招考舞弊案目前已引發泰國社會高度關注，當局除了重新檢視考生成績，也針對涉及不法的人員採取行動。泰國警方7月已逮捕3名涉案嫌犯，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也公開表態，強調相關案件將依法嚴格處理。

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