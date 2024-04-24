抖音500萬粉絲女神李閩軒被踢爆「考大學作弊」 北京市教委核查
撰文：ETtoday
出版：更新：
在抖音擁有500多萬粉絲的18歲網紅李閩軒，因甜美可愛的長相，成為許多粉絲的校園女神。
不過，內地有網友23日踢爆她近日在參加北京電影學院考試時作弊。
點圖放大瀏覽李閩軒照片：
+26
網紅「狗頭蘿莉」輕生獲救揚言不再賣身材 轉行賣煎餅穿這樣惹議百萬網紅情侶「Alfie和Angel」竟是騙徒？女粉絲控訴被騙走200萬情色女神HongKongDoll真面目曝光 拜年海報「公開處刑」上百網紅
爆料内容顯示，根據北電考試要求，考生要穿深色形體服，且不能以任何形式透露姓名，但據同考場考生透露，李閩軒當天穿了淺色形體服並自曝姓名。
據微博帳號「中戲表演系帥哥美女」23日發文稱：「北京電影學院關於李閩軒北電作弊調查結果，根據3.8號下午，調查考試現場錄像，確實發現李閩軒，考試違規，作弊行為，北電將取消李閩軒在北電考試資格，合格證。」
該帳號還在留言區稱，北京市教委已監督北電調查此事。
【延伸閱讀】386萬粉絲「農村窮家女網紅」竟是造假 狂騙逾千萬住豪宅戴名錶（點圖放大瀏覽）：
+52
根據網上流出的北京電影學院考試規定，要求參加專業考試自備深色緊身形體服、平跟軟底鞋，一律不准化妝。另外，考試全程不得以任何形式透露個人姓名、准考證號碼，否則將會被視為作弊。
據《中新文娛》報道，北京市教育委員會稱，「李閩軒作弊」這一問題近日已被反映多次，北京市教委正在核查中，並已將相關情況回饋給北京電影學院。
北京電影學院本科招生工作人員回應稱，涉及學生隱私不便透露。
網紅活春宮｜97萬粉絲抖音女神「璐寶」誤開咪全直播 鞠躬道歉大媽2年豪砸130萬 女兒還是沒變成網紅 怒告製作團隊判決出爐深圳東門變網紅直播街 百萬抖音女神在你身旁熱舞 全靠當局默許千萬網紅小娜娜團隊內訌致死 竟因彈煙灰起衝突 狂斬腦袋10多刀抖音古裝美女網紅「煥兒」無碼AV外流 繫狗鍊、公廁露體形象盡毀「真人版晴子」清純籃球網紅小野驚變AV女主角 急提告維權美女網紅「撞臉胡慧中」爆紅 被揭曾參加《非誠勿擾》長相不一樣
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】