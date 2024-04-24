抖音500萬粉絲女神李閩軒被踢爆「考大學作弊」　北京市教委核查

在抖音擁有500多萬粉絲的18歲網紅李閩軒，因甜美可愛的長相，成為許多粉絲的校園女神。



不過，內地有網友23日踢爆她近日在參加北京電影學院考試時作弊。

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爆料内容顯示，根據北電考試要求，考生要穿深色形體服，且不能以任何形式透露姓名，但據同考場考生透露，李閩軒當天穿了淺色形體服並自曝姓名。

據微博帳號「中戲表演系帥哥美女」23日發文稱：「北京電影學院關於李閩軒北電作弊調查結果，根據3.8號下午，調查考試現場錄像，確實發現李閩軒，考試違規，作弊行為，北電將取消李閩軒在北電考試資格，合格證。」

該帳號還在留言區稱，北京市教委已監督北電調查此事。

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根據網上流出的北京電影學院考試規定，要求參加專業考試自備深色緊身形體服、平跟軟底鞋，一律不准化妝。另外，考試全程不得以任何形式透露個人姓名、准考證號碼，否則將會被視為作弊。

據《中新文娛》報道，北京市教育委員會稱，「李閩軒作弊」這一問題近日已被反映多次，北京市教委正在核查中，並已將相關情況回饋給北京電影學院。

北京電影學院本科招生工作人員回應稱，涉及學生隱私不便透露。

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