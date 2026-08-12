美媒分析指特朗普或陷當年卡特困境　伊朗戰事恐拖垮中期選舉

美媒指出，距離11月3日舉行的美國中期選舉不足3個月之際，總統特朗普（Donald Trump）正在「歷史重演」，那就是前總統卡特（Jimmy Carter）在1980年因伊朗人質危機與經濟低迷連任失敗的「伊朗困境」。如今，特朗普同樣身陷國內經濟放緩與伊朗外交僵局的雙重夾擊，不僅連累共和黨選情亮起紅燈，德黑蘭政府也掌握了致命的戰術籌碼。



報道指，1979年到1980年之間，52名美國公民在德黑蘭遭到扣留，危機持續444天，當年美軍「鷹爪行動」的失敗，營救人質行動因惡劣天氣中止，8名美軍全數罹難，人質一直被伊朗扣押，最終在翌年1月列根（Ronald Reagan）就職當天獲釋。

46年後的今天，伊朗不再扣押人質，而是扼住霍爾木茲海峽這條石油出口命脈。特朗普稱正「低調處理」談判，等待封鎖的經濟影響發酵，但分析普遍認為，為了與美國進行「生死搏鬥」，伊朗激進領導層更願讓人民承受苦難。這使得伊朗當局再次握有對美國大選季的施壓槓桿，美國選民因為經濟問題而對特朗普總統不滿，就像當年卡特的處境一樣。

除了伊朗戰事的膠著，美國7月就業數據亦傳出壞消息，那就是美國流失2.3萬個工作崗位，對白宮及共和黨選情構成新打擊。

2025年11月13日，美國華盛頓特區，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）在白宮外，對着攝影機發表演說。（Reuters）

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）辯稱，職位流失主因是世界盃臨時合約結束及教師放假，堅稱「經濟基本面仍非常強勁」。然而，這與一般美國民眾實質感受到的高昂食住開支與追不上通脹的薪酬增幅有所不同。

報道引述多項民調指，共和黨在經濟與國家安全領域的傳統優勢，已遭特朗普揮霍殆盡。

伊朗反客為主 談判遭故意拖延

外交戰場上，特朗普同樣失去主動權。報道披露，特朗普團隊一週前才預測重開海峽的協議即將達成，但德黑蘭如今反客為主，向華盛頓開出包括解除制裁、撤軍及戰爭賠償在內的嚴苛新條件。

衛報分析精準點出伊朗的戰略意圖，指德黑蘭根本不急於談判。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表明，在處理好航道安全後，需時2至4個月才會進入第2階段核談判。即是說，伊朗所推進的時間表足以拖過11月中期選舉。

2026年6月15日，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在採訪中談及美伊達成結束戰爭協議。（Reuters）

文章形容，伊朗媒體緊盯特朗普下滑的民調支持率，認為戰爭不受歡迎與油價高企，都是特朗普政策的惡果，認定這場戰爭的勝負不取決於戰場，而是投票箱。

特朗普：不想變卡特

周日，特朗普在接受美媒Axios訪問時，特朗普曾這樣解釋為何不下令特種部隊奪取伊朗核設施。他說：「我不想變成卡特。」

特朗普強調，伊朗的經濟狀況「非常糟糕」，沒有錢支付軍隊的薪水，而且美國海上封鎖加劇了伊朗政權的經濟危機。他說：「一切都會好起來的。總會有辦法的，這就像下棋一樣。」