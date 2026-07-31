魯比奧談打擊「極左恐怖主義」　特朗普政府中期選舉「沒招了」？

7月中，美國國務卿魯比奧（Macro Rubio）在國務院召集來自全球60多國官員，召開史上首場以「極左恐怖主義」為主題的部長級多邊會議。他在約4,500字開幕致辭中，從911恐襲談到秘魯共產黨「光輝道路」，從紅軍旅談到2026年柏林大停電，試圖構建一條貫穿半世紀的「左翼恐怖」敘事線。



這場7月16日的演講，距11月3日中期選舉僅107天，正處「衝刺階段」起點。修辭極具感染力，邏輯卻問題叢生。將其置於政治時間表審視，一個問題無法迴避：這究竟是反恐聲明，還是以反恐包裝的選舉動員？

魯比奧全篇演講：

「極左恐怖」敘事如何構建？

首先，演講以偏概全。 魯比奧列舉約44項事件：從美國上世紀70年代的「黑人解放軍」（Black Liberation Army, BLA）、烏拉圭左翼遊擊隊「圖帕馬羅斯」（Tupamaros）到秘魯的「光輝道路」（Sendero Luminoso），乃至去年被特朗普政府定性為恐怖組織的Antifa。魯比奧將性質迥異的組織全部裝入「左翼恐怖主義」單一框架，從未對「左翼」做出任何界定，便宣稱「這就是激進左翼主義的本質」。

魯比奧列舉的這些「左翼恐怖」案例，彼此性質完全不同：烏拉圭的圖帕馬羅斯游擊隊在民主轉型後放下武器、走進議會，其中一人還當上總統；Antifa是為了阻止納粹和極右勢力復辟、守衛民主而存在；而秘魯的「光輝道路」以屠殺平民、推翻國家為目標，美國的黑人解放軍則直接對政府宣戰。魯比奧把「走進議會的人」「守護民主的人」「摧毀國家的人」全塞進同一個「左翼」籮筐，再把籮筐整個貼上「恐怖主義」，就像把工會成員、環保志工和暴力分子說成同一種人。而「左翼」一詞本就涵蓋從溫和改革者到革命者的廣大光譜；若用同樣邏輯，把三K黨、納粹大屠殺、印尼1965年鎮壓共產黨的大屠殺，全算作「整個右翼」的代表，誰都會覺得荒謬。

資料圖片：政治光譜（圖源網絡）

只講結果不講原因。 魯比奧列舉拉美左翼游擊隊暴行，卻不提其興起背景：許多武裝運動是對右翼獨裁、大地主鎮壓、軍事政變推翻民選政府的回應。1973年智利政變與「禿鷹行動」正是催生左翼抵抗的土壤。美國黑人民權運動遭FBI的COINTELPRO監控破壞，工會遭拉德洛大屠殺等暴力鎮壓。指出背景絕非為暴力辯護，任何針對平民的襲擊都應受譴責——但只講結果不談土壤，是歷史的不誠實。

妖魔化對手。 魯比奧將衝突框定為「文明對野蠻」，斷言左翼動機不是理想主義而是「嫉妒、仇恨、妒忌」，取消對手任何正當性。演講列舉希臘婦女被燒死、柏林停電、里昂毆打致死等事件營造危機感，暗示「不行動就失去一切」，並將示威者描述為「沒有一個看起來像正常人」，藉此消解其人權。這類話術，偏是在種族清洗與政治迫害前夜反覆出現。

2026年7月16日，美國國務卿魯比奧在華盛頓特區國務院舉行的政治暴力部長級會議上發表演說。(Reuters)

選情危機：為何需要動員？

將演講置於中期選舉日曆，另一重面孔清晰浮現。Civiqs 7月24日州級追蹤顯示，特朗普在其2024年贏下的每個搖擺州，支持率皆呈負數：佐治亞州−22、密歇根州−20、內華達州−19、威斯康星州−16、賓夕法尼亞州−15、北卡羅來納州−13，原為安全翻紅的佛羅里達州（+9→−10）、俄亥俄州（+8→−11）也轉負。

全國支持率停留37–39%，淨值低更見−24。

更具指標意義的是國會通用選票（Generic Ballot），民主黨領先幅度達D+6至D+11，奪回眾院機率超過九成。眾院共和黨僅以4席優勢執掌，緩衝薄如蟬翼：奧巴馬2010年45%支持率慘失63席，克林頓1994年46%失54席，特朗普2018年42%也丟41席。總統支持率跌破45%，同黨眾院損失幾成定數，特朗普此刻數字更低。

輸選後果直接衝擊執政根基。眾院易主，民主黨拿下委員會主席與傳票權，伊朗戰爭決策、關稅經濟代價、移民管控合法性都將送聽證台。眾院獨享彈劾發動權，特朗普2026年1月曾直言「輸掉中期選舉就會被彈劾」。參院若失守，民主黨可阻擋提名、否決條約並主導彈劾審判。這場選舉已從路線之爭升級為執政權與個人政治命運的防守戰。

為何「反左」是唯一動員工具？

回看2024年特朗普競選核心議題——經濟降通脹加關稅、移民大規模驅逐建邊境牆、外交「美國優先」結束戰爭、立法上調整框架——兩年後幾乎全部落空，四條動員路徑逐一被堵死。

經濟： Data for Progress顯示選民在15個議題中12個更信任民主黨（通脹D+8、就業經濟D+3、稅收支出D+2）。皮尤民調則顯示，65%受訪者擔憂食品價格、61%擔憂住房；蓋洛普經濟信心−38，特朗普經濟認可僅30–35%，獨立選民25–27%。關稅推高物價直接歸咎執政黨。

移民： Data for Progress顯示將移民列首要議題者從2025年1月15%降至2026年5月7%；UMass Lowell民調62%反對社區建ICE拘留中心，激進執法由資產變負債。

外交： 路透/益普索（7/26）全美僅三分之一支持伊朗戰爭，69%認特朗普未說清目標；Politico「認戰爭值得經濟代價」的MAGA選民僅37%，較5月50%大降。「強硬外交」失效且催化黨內分裂。

立法： 產出有限、選民認知低，「大而美」法案僅約40%支持。

這張截圖來自伊朗2026年7月8日釋出的影片，其中可以看到據稱是伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）住所的現況。以色列和美國自伊朗戰爭爆發後，多次空襲該建築。（Reuters）

四項排除後，「文化戰爭／反左」成唯一剩餘工具：成本低、見效快、不需國會、迫使民主黨防守。特朗普「美國優先」承諾全落空，「反左」替代動員，掩蓋經濟與社會福利不足。

「反恐」背後真實目的與魯比奧的總統野心

作為特朗普潛在接班人，魯比奧是首位古巴裔國務卿，2025年1月參議院99比0全票通過，跨黨認可極高。這一身分讓他以國務院首長之名，把國內政治對手標籤為「外國恐怖組織」。

魯比奧（Marco Rubio）出生在一個古巴移民家庭，他從小就愛玩美式足球。（美國政府官網）

身為古巴流亡者之子，他長期推動對拉美左翼政權極限施壓，這套反共敘事與「左翼恐怖」框架同源。他的政治資本依賴佛州古巴裔基本盤，借拉美左翼議題鞏固票倉，同時以「反左」演講在全國保守派前建立「意識形態旗手」形象，比特朗普本人出面更具制度正當性，對其總統野心直接助益。

這套「反左恐怖」敘事能穩住部分基本盤，卻難挽回特朗普政府因政策失望消沉的增量選民。流失的年輕MAGA與反戰MAGA關心油價、房租與經濟，而非又一個「左翼恐怖」框架。Data for Progress民調中，38%搖擺選民將經濟列首要考量，「犯罪與公共安全」僅4%、「國安與外交」僅4%，在優先序列排位極低。

對美國社會問題的民意調查。（Data for Progress）

魯比奧試圖以恐懼重新黏合碎裂聯盟，但流失選民的核心不滿與這套敘事缺乏邏輯連接。一場以反恐為名的國際峰會，無法降油價、無法結束戰爭、無法逆轉關稅物價。在距離選舉107天的節點，「恐懼動員」看起來更像絕望中的最後手段。