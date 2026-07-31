魯比奧談打擊「極左恐怖主義」 特朗普政府中期選舉「沒招了」？
7月中，美國國務卿魯比奧（Macro Rubio）在國務院召集來自全球60多國官員，召開史上首場以「極左恐怖主義」為主題的部長級多邊會議。他在約4,500字開幕致辭中，從911恐襲談到秘魯共產黨「光輝道路」，從紅軍旅談到2026年柏林大停電，試圖構建一條貫穿半世紀的「左翼恐怖」敘事線。
這場7月16日的演講，距11月3日中期選舉僅107天，正處「衝刺階段」起點。修辭極具感染力，邏輯卻問題叢生。將其置於政治時間表審視，一個問題無法迴避：這究竟是反恐聲明，還是以反恐包裝的選舉動員？
魯比奧全篇演講：
「極左恐怖」敘事如何構建？
首先，演講以偏概全。 魯比奧列舉約44項事件：從美國上世紀70年代的「黑人解放軍」（Black Liberation Army, BLA）、烏拉圭左翼遊擊隊「圖帕馬羅斯」（Tupamaros）到秘魯的「光輝道路」（Sendero Luminoso），乃至去年被特朗普政府定性為恐怖組織的Antifa。魯比奧將性質迥異的組織全部裝入「左翼恐怖主義」單一框架，從未對「左翼」做出任何界定，便宣稱「這就是激進左翼主義的本質」。
魯比奧列舉的這些「左翼恐怖」案例，彼此性質完全不同：烏拉圭的圖帕馬羅斯游擊隊在民主轉型後放下武器、走進議會，其中一人還當上總統；Antifa是為了阻止納粹和極右勢力復辟、守衛民主而存在；而秘魯的「光輝道路」以屠殺平民、推翻國家為目標，美國的黑人解放軍則直接對政府宣戰。魯比奧把「走進議會的人」「守護民主的人」「摧毀國家的人」全塞進同一個「左翼」籮筐，再把籮筐整個貼上「恐怖主義」，就像把工會成員、環保志工和暴力分子說成同一種人。而「左翼」一詞本就涵蓋從溫和改革者到革命者的廣大光譜；若用同樣邏輯，把三K黨、納粹大屠殺、印尼1965年鎮壓共產黨的大屠殺，全算作「整個右翼」的代表，誰都會覺得荒謬。
只講結果不講原因。 魯比奧列舉拉美左翼游擊隊暴行，卻不提其興起背景：許多武裝運動是對右翼獨裁、大地主鎮壓、軍事政變推翻民選政府的回應。1973年智利政變與「禿鷹行動」正是催生左翼抵抗的土壤。美國黑人民權運動遭FBI的COINTELPRO監控破壞，工會遭拉德洛大屠殺等暴力鎮壓。指出背景絕非為暴力辯護，任何針對平民的襲擊都應受譴責——但只講結果不談土壤，是歷史的不誠實。
妖魔化對手。 魯比奧將衝突框定為「文明對野蠻」，斷言左翼動機不是理想主義而是「嫉妒、仇恨、妒忌」，取消對手任何正當性。演講列舉希臘婦女被燒死、柏林停電、里昂毆打致死等事件營造危機感，暗示「不行動就失去一切」，並將示威者描述為「沒有一個看起來像正常人」，藉此消解其人權。這類話術，偏是在種族清洗與政治迫害前夜反覆出現。
選情危機：為何需要動員？
將演講置於中期選舉日曆，另一重面孔清晰浮現。Civiqs 7月24日州級追蹤顯示，特朗普在其2024年贏下的每個搖擺州，支持率皆呈負數：佐治亞州−22、密歇根州−20、內華達州−19、威斯康星州−16、賓夕法尼亞州−15、北卡羅來納州−13，原為安全翻紅的佛羅里達州（+9→−10）、俄亥俄州（+8→−11）也轉負。
全國支持率停留37–39%，淨值低更見−24。
更具指標意義的是國會通用選票（Generic Ballot），民主黨領先幅度達D+6至D+11，奪回眾院機率超過九成。眾院共和黨僅以4席優勢執掌，緩衝薄如蟬翼：奧巴馬2010年45%支持率慘失63席，克林頓1994年46%失54席，特朗普2018年42%也丟41席。總統支持率跌破45%，同黨眾院損失幾成定數，特朗普此刻數字更低。
輸選後果直接衝擊執政根基。眾院易主，民主黨拿下委員會主席與傳票權，伊朗戰爭決策、關稅經濟代價、移民管控合法性都將送聽證台。眾院獨享彈劾發動權，特朗普2026年1月曾直言「輸掉中期選舉就會被彈劾」。參院若失守，民主黨可阻擋提名、否決條約並主導彈劾審判。這場選舉已從路線之爭升級為執政權與個人政治命運的防守戰。
為何「反左」是唯一動員工具？
回看2024年特朗普競選核心議題——經濟降通脹加關稅、移民大規模驅逐建邊境牆、外交「美國優先」結束戰爭、立法上調整框架——兩年後幾乎全部落空，四條動員路徑逐一被堵死。
經濟： Data for Progress顯示選民在15個議題中12個更信任民主黨（通脹D+8、就業經濟D+3、稅收支出D+2）。皮尤民調則顯示，65%受訪者擔憂食品價格、61%擔憂住房；蓋洛普經濟信心−38，特朗普經濟認可僅30–35%，獨立選民25–27%。關稅推高物價直接歸咎執政黨。
移民： Data for Progress顯示將移民列首要議題者從2025年1月15%降至2026年5月7%；UMass Lowell民調62%反對社區建ICE拘留中心，激進執法由資產變負債。
外交： 路透/益普索（7/26）全美僅三分之一支持伊朗戰爭，69%認特朗普未說清目標；Politico「認戰爭值得經濟代價」的MAGA選民僅37%，較5月50%大降。「強硬外交」失效且催化黨內分裂。
立法： 產出有限、選民認知低，「大而美」法案僅約40%支持。
四項排除後，「文化戰爭／反左」成唯一剩餘工具：成本低、見效快、不需國會、迫使民主黨防守。特朗普「美國優先」承諾全落空，「反左」替代動員，掩蓋經濟與社會福利不足。
「反恐」背後真實目的與魯比奧的總統野心
作為特朗普潛在接班人，魯比奧是首位古巴裔國務卿，2025年1月參議院99比0全票通過，跨黨認可極高。這一身分讓他以國務院首長之名，把國內政治對手標籤為「外國恐怖組織」。
身為古巴流亡者之子，他長期推動對拉美左翼政權極限施壓，這套反共敘事與「左翼恐怖」框架同源。他的政治資本依賴佛州古巴裔基本盤，借拉美左翼議題鞏固票倉，同時以「反左」演講在全國保守派前建立「意識形態旗手」形象，比特朗普本人出面更具制度正當性，對其總統野心直接助益。
這套「反左恐怖」敘事能穩住部分基本盤，卻難挽回特朗普政府因政策失望消沉的增量選民。流失的年輕MAGA與反戰MAGA關心油價、房租與經濟，而非又一個「左翼恐怖」框架。Data for Progress民調中，38%搖擺選民將經濟列首要考量，「犯罪與公共安全」僅4%、「國安與外交」僅4%，在優先序列排位極低。
魯比奧試圖以恐懼重新黏合碎裂聯盟，但流失選民的核心不滿與這套敘事缺乏邏輯連接。一場以反恐為名的國際峰會，無法降油價、無法結束戰爭、無法逆轉關稅物價。在距離選舉107天的節點，「恐懼動員」看起來更像絕望中的最後手段。