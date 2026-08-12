英國電台誤報查理斯三世死訊真相：員工好奇點開文件

英國一間名為Radio Caroline的廣播電台在5月19日發生重大直播事故，竟在節目中突然向全國宣布查理斯三世（King Charles III）死訊。經英國通訊管理局（Ofcom）證實，事故為一名員工維修設備時，點開預存的訃告文件所致。



《英國廣播公司》報道，調查指，當時該電台正在播放節目《Barry Marsh Show》，期間一名員工「出於好奇」點開預先留存的國王逝世應急預錄訃告文件，擅自切斷主持人遠端直播信號，播出三條虛假逝世公告，隨後更播放英國國歌《天佑國王》，令不少聽眾信以為真。

2026年7月23日，英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）出席英聯邦運動會開幕式。（Reuters）

事發後，涉事員工驚慌離崗、電台主持人並未透過監控器查看節目狀況、且台長當時正在正在打電話，未能及時介入處理。最終，事故持續30分鐘才播出更正與道歉內容。

Ofcom指，該事件違反「新聞準確」和「及時糾錯」兩項核心廣播規則。

報道稱，涉事電台僅收到兩宗投訴，目前已經訓誡涉事員工，並將訃告文件妥善封存，杜絕同類事故再次發生。