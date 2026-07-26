英國王室不只兄弟內鬨　美媒：威廉自以為是　與查理斯三世有心結

英國王室近年新聞不斷，外界普遍關注哈利王子（Prince Harry）與王室決裂的消息。英媒引述熟悉王室事務的作家報道，並非只有哈利王子與家人關係緊張，查理斯三世（King Charles III）與威廉王子（Prince William）之間亦有嫌隙。王室傳記作家維克斯（Hugo Vickers）表示：「威廉的問題在於他總覺得自己最了解一切。」



美媒Page Six 7月23日引述另一位王室作家喬布森（Robert Jobson）報道：「幾年前，他們（查理斯三世與威廉王子）之間確實存在一些意見分歧和問題。威廉如果想成為國王，就必須超越這些分歧，他和查理斯三世都知道他們必須攜手合作。查理斯三世做出的許多決定都會影響到威廉。」

2002年6月4日，英國聖保羅大教堂，查理斯王子（Prince Charles，右）、哈利王子（Prince Harry，左）和威廉王子（Prince William，中）參加感恩禮拜，慶祝英女王登基五十週年的金禧紀念。（Getty）

儘管有人稱之為「永無止境的鬥爭」，但消息人士稱，77歲的查理斯三世和44歲的威廉王子目前關係十分融洽，威廉王子正在為未來做準備。

喬布森指：「他們定期見面交談，沒有出現任何重大問題。」

在新傳記《威廉與凱特：君主制的新時代：內幕故事》（William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story）中，王室專家邁爾斯（Russell Myers）詳細描述了查理斯三世與威廉王子關係的演變。

邁爾斯寫道：「在哈利王子夫婦離開英國王室以及安德魯王子與愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞爆發期間，查理斯三世與威廉王子一直團結一致，近年來，這些事件反而讓他們的關係更加緊密。」

2025年10月9日，英王查理斯三世（King Charles III）和威廉王子（Prince William）抵達倫敦自然歷史博物館，參加「COP30倒數計時：動員起來應對氣候和自然挑戰」活動。（Reuters）

據報道，威廉王子曾參與決定剝奪其叔叔、因與淫媒愛潑斯坦交往而聲名狼藉的前安德魯王子的所有頭銜。今年2月，安德魯因涉嫌瀆職被英國警方逮捕，並被搬離開其位於溫莎的皇家別墅住所。

與此同時，一位消息人士告訴邁爾斯：「雖然國王對兩個兒子都同樣疼愛，但在王室經歷外部爭議的艱難時期，他與威廉王子的關係變得更加牢固。」

喬布森補充說，作為王位繼承人，威廉的地位「更高」。

儘管查理斯三世最近可能願意與哈利王子見面，但消息人士預測，哈利與威廉兄弟二人仍將保持疏離。

喬布森說：「我確信威廉永遠不會與哈利和解，他的立場已經非常明確……他們走的是不同的道路。」

2018年12月25日，英國桑德林漢姆莊園（Sandringham estate），威爾斯親王查理斯王子（Prince Charles，左一）、威廉王子（Prince William，左二）和夫人凱特（中）、哈利王子（Prince Harry，右一）和夫人梅根（Meghan）一同參加聖誕節禮拜。（Getty）

至於威廉自認為最了解一切的觀點，維克斯表示，這或許恰恰能讓他成為一位強有力的君主：「我們應該給他一個機會。他可能會成為一位超級國王。」