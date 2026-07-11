哈里王子攜梅根和兒女拜訪英王查理斯三世　4年多來首次

英國廣播公司（BBC）報道，英國哈里王子7月10日攜妻子梅根（Meghan Markle）、兒子亞契（Archie）和女兒莉莉貝（Lilibet），赴海格羅夫莊園拜訪英王查理斯三世（King Charles III）及王后卡米拉（Queen Camilla），是後者自2022年以來首次見到這對孩兒。



據報道，白金漢宮10日晚證實，查理斯三世及卡米拉當日下午稍早在海格羅夫莊園招待了哈里王子一家。王室將這次會面描述為「私人家庭聚會」，因此不會公布任何照片、影片或其他細節。

這張攝於2006年9月15日的照片，可以看到位於英國泰特伯里海格羅夫莊園。（Getty）

自從哈里王子與父親和哥哥威廉王子發生公開爭執後，前者一家人便搬到美國。他們2022年在英國參加已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）登基70周年的白金禧年慶典後，再也沒有試過整家人一起回到英國，因此這是查理斯三世4年多來首次親自見到他們。

據報道，當哈里王子在海格羅夫莊園時，威廉王子正在溫莎參加一場慈善馬球比賽。

BBC分析，這次會面是哈里王子和梅根與英國王室之間緊關的一個重要進展。消息人士稱，父子倆早希望本週見面，查理斯三世也渴望抽出時間看看他兩個年幼孫兒。