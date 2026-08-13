英國連環性侵案犯人被判終身監禁　警方承認失職

英國法官星期三（8月12日）宣布，一名英國連環性侵犯者因兩項謀殺罪和一項強姦罪被判終身監禁。



路透社報道，40歲的利維（Simon Levy）上周被判謀殺罪名成立，罪名包括去年3月和8月各殺害一名女性，以及同年1月強姦並嚴重襲擊第三名女性。

法官在判處利維終身監禁時說，利維「顯然是一個為了滿足個人性慾而冷酷無情地剝削他人的人」。

在去年4月因涉嫌謀殺53歲的Carmenza Valencia Trujillo而被捕之前，利維曾多次因在高峰時段的火車上性侵女性而被捕。

資料圖片：監控拍到連環性侵犯利維。（倫敦警察）

但利維獲釋後，又性侵五名女性，最終殘忍殺害39歲的威爾金斯（Sheryl Wilkins）。

倫敦警察廳說，釋放利維是因為當時他們無法確認特魯希略的死與第三人有關。倫敦警察廳廳長羅利告訴記者，警方「本可以做得更好」，但「司法系統需要更好地履行職責」。

利維的罪行以及警方和檢察官的失職讓他得以繼續犯罪，這引發廣泛批評。

婦女司法中心首席執行官說：「此案中一系列的失誤令人震驚地證明……我們的刑事司法系統正處於崩潰的邊緣。」

倫敦警察廳已就其將嫌疑人風險等級降至中等水平（2024年生效）一事向警方監管機構自首，而英國交通警察局和皇家檢控署也承認存在失職行為。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）在一份聲明中說，他對嫌疑人的罪行以及多個機構的失職感到震驚，並呼籲開展多部門聯合審查，以防止此類事件再次發生。

文章獲《聯合早報》授權轉載

