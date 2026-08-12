英國驚險偷渡！230人硬塞15米橡皮艇橫跨海峽　30人失足跌落海

英國英吉利海峽再傳驚險偷渡事件，一艘僅約15米長的充氣橡皮艇，竟塞進創紀錄的230人，凌晨抵達英國多佛港。法國海上救援志工組織SNSM表示，航行途中有多人被擠出船外，約30人一度落海，甚至因漲潮迅速與其他人群失散，最後由法國憲兵及消防人員緊急救援。



這艘被形容為「超級橡皮艇」的船隻，搭載人數刷新英吉利海峽偷渡紀錄。先前7月才有一艘小艇載著165人橫渡英吉利海峽，如今紀錄再度大幅增加。

英吉利海峽圖片。（Unsplash@Chris Meaney）

SNSM公布的照片顯示，大批移民幾乎將整艘橡皮艇擠滿，不少人只能坐在船緣，甚至把雙腿懸在船外，場面相當驚險。SNSM表示，這艘約15米長的充氣艇航行途中「有數人被拋出船外」，約30人因此掉進海中。隨着潮水上升，部分落水者很快與其他人失去聯繫，法國憲兵及消防人員隨即出動，將這些人救上岸。

救援團隊拍下橡皮艇偷渡畫面▼▼▼

救援團體指出，船上甚至包括婦女與兒童。英國政府痛批人口走私集團為了獲利，採取「魯莽且危險」的方式，不斷把更多人塞進根本不適合航海的小艇。

今年英吉利海峽偷渡人數其實較去年下降，7月的偷渡人數更創2020年以來同期最低紀錄。不過，英國政府表示仍必須加強措施，已與法國簽署「按成果付費」協議，增加40%的法國海灘巡邏人力。

就在本月稍早，一艘載有173人的橡皮艇在英吉利海峽航行時，因引擎起火翻覆，所幸相關人員展開救援。英國內政部數據顯示，僅8月9日星期六一天，就有258名移民搭乘4艘小艇抵達英國。

早前一艘載有173人的橡皮艇在英吉利海峽航行時，因引擎起火翻覆，所幸相關人員展開救援。（Facebook@Station SNSM Berck sur Mer）

截至目前，2026年暫定共有1萬4819名移民搭乘小艇抵達英國，比去年同期大幅減少43%，也比2024年同期下降16%。

不過英國媒體調查發現，走私集團近期開始使用從中國製造商購入的「新型超大型橡皮艇」，單艘甚至企圖搭載約150人。這類船隻原本根本不適合在外海航行，卻被走私集團拿來進行英吉利海峽偷渡。

如今，從165人到230人，英吉利海峽偷渡船不斷刷新「超載紀錄」，在人數越塞越多的同時，也讓原本就高度危險的跨海偷渡面臨更嚴重的海難風險。

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