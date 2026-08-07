英國護老機構爆虐待醜聞　老婦慘遭餵狗糧　員工記錄造假謊稱羊肉

英國2024年爆出一宗令人震驚的照護虐待事件！一名受僱於照護機構「Radis Community Care」的居家護理師在照顧一名高齡老婦時，竟將包裝上明確標示「適合成犬與幼犬」的狗糧微波加熱後餵給老婦吃，甚至在紀錄簿上記錄為「羊肉晚餐」。老婦在接受該機構照護數個月後離世，地方監察官調查後痛批此案為「重大個人不公」，要求機構全額退還照護費用並向家屬致歉。



微波狗糧餵3口 同事一週後才通報

根據《地方政府與社會關懷監察官》（Ombudsman）的調查報告，這名老婦於2024年4月跌倒後開始接受Radis機構的照護。然而，照護品質卻一路下滑。

英國一名居家護理師拿狗糧微波加熱後餵給老婦吃。（Unsplash）

同年6月，一名居家護理師將真空包裝的鮮食狗糧微波後，餵了老婦3口。當時在場的另一名居家看護雖發現廚房內的狗糧包裝，卻花了整整一週的時間才成功聯繫上上級主管並發出警報，隨後該批狗糧才被清出廚房。

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不給飯吃、強迫餵食 離譜疏失不勝枚舉

老婦的兒子早在服務初期就曾提出檢舉，指出母親的擺放姿勢、飲食衛生與用藥均有問題。調查發現，老婦曾幾天幾乎沒進食、被留於黑暗與髒亂中過夜、放棄急救同意書（DNR）被揉爛扔在櫥櫃內，甚至連照護紀錄都遭偽造。在老婦健康惡化、被建議改吃軟質食物期間，居家監視器甚至拍下看護強迫餵食的畫面。老婦最終於2024年7月離世。

調查發現，老婦曾幾天幾乎沒進食、被留於黑暗與髒亂中過夜、放棄急救同意書（DNR）被揉爛扔在櫥櫃裡，甚至連照護紀錄都遭偽造。（unsplash）

市府終止合作 監察官裁定「全額退款」

市政府調查後認定，Radis機構存在「不安全的操作、管理監督不力以及紀錄不實」等多項嚴重缺失。監察官最終做出裁定，認為該機構提供的服務惡劣，等同於「完全未提供受薪服務」，要求市府全額退還家屬在4月至7月間支付的照護費用，並額外支付1000英鎊（約1.1萬港元）的撫慰金。

目前市政府已向家屬致歉，並宣布提早終止與Radis機構的合約，未來不再合作。對此，Radis機構發聲明坦承「誤提供狗糧是完全無法接受的」，但聲稱當初是主動退出與市府的合約。

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