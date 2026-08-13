阿曼海岸遭巨型油污侵襲　油輪擱淺漏油釀生態災難

阿曼環境局周三確認，漏油油輪釋出的巨型油污開始侵襲阿曼海岸，數週來幾乎不受控擴散，恐成多年來最嚴重漏油事故之一。



據路透社（Reuters）8月12日報道，環境局稱油污或影響拉斯馬德拉卡附近40公里海岸及馬西拉島；油跡專家阿莫斯（John Amos）據衛星圖像估算，油膜現覆蓋逾2,000平方公里。一艘載約80萬桶俄羅斯原油的卡羅琳娜·貝曾吉號（The Caroline Bezengi）油輪6月30日擱淺於阿曼海洋保護區附近。

今年4月，這艘船從俄羅斯黑海沿岸的新羅西斯克港啟航，該港口是俄烏戰爭的爆發點之一。烏克蘭曾對一支運送俄羅斯石油的所謂「影子艦隊」發動攻擊，而該油輪屬於艦隊的一部分。

船舶追蹤數據顯示，該船於 5 月底通過蘇彝士運河，之後駛過也門。在也門捲入了與胡塞武裝、美國、以色列和伊朗之間更廣泛的區域戰爭。

國際油污染賠償基金（IOPC Funds）稱將不會分擔清理費，因事件被視為「戰爭行為」而非意外；聯合國國際海事組織（IMO）稱季風限制救援、應變計劃已就位。綠色和平中東主管凱斯卡斯（Hanen Keskes）說，油污由7月底約45平方公里、8月初150，數日內倍增到600平方公里。

阿莫斯警告，若船體在風浪中解體、原油全數漏出，溢油量或達4,000至5,000萬加侖，規模堪比1989年埃克森瓦爾迪茲號事故；他促請盡快穩定船體、轉移剩餘原油。