伊朗阿曼劃分航道解封霍爾木茲　分析：等同將控制權交給伊朗

伊朗與阿曼即將達成一項為期60日的協議，旨在重新開放因2月伊朗戰事爆發而航運受阻的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。外媒分析指出，這協議等同將海峽通航的控制權交給伊朗。



綜合外媒報道，草案規定，進入波斯灣的船隻需與德黑蘭協調，駛入靠近伊朗海岸的航道；離開船隻則與阿曼協調，駛入靠近阿曼一側。雖然名義上不收通行費，但兩國將平分以環保、安檢及搜救成本為由收取的「服務費」。若霍爾木茲海峽成功重開，美伊有可能就核計劃與金融紓困等議題，重返談判桌。

2026年8月3日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的全球能源中心高級研究員華爾德（Ellen Wald）預警協議恐引發區域局勢動盪，稱：「一旦波斯灣產油國選擇使用需經伊朗批准的航線，就等同將霍爾木茲海峽的掌控權奉送給伊朗。」

路透社也引述一名伊朗高層消息人士與兩名區域官員透露，這項協議將使德黑蘭取得對經由霍爾木茲海峽進入波斯灣船隻的控制權，這也是迄今對伊朗最大的讓步之一。

伊朗已向波斯灣沿岸國家發出警告，若美軍發動新攻擊，德黑蘭將襲擊地區內關鍵能源基礎設施及其他區域目標作為報復，希望藉此威脅區域內美國的盟國，提高美國採取軍事行動的代價。

2026年6月15日，霍爾木茲海峽，圖為空中俯瞰下可見有船隻在海峽中航行。（Reuters）

對此，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）雖稱協議接近達成，但美方官員強調，絕不會同意由伊朗控制這條全球最重要能源供應貿易航道的通行權。