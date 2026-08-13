美國司法部起訴騙取綠卡假結婚集團　拘捕11人包括多名華人

美國司法部8月12日（週三）宣布，對11人（其中包括7名華人）提出訴訟，指控他們涉嫌參與一項長達10年，牽涉「數百萬美元的假結婚計劃」。聯邦檢察官稱，該計劃協助多名中國公民獲得美國永久居民身分（俗稱綠卡）。



據《國會山報》（The Hill）報道，在紐約南區聯邦檢察官辦公室提交的起訴書中，聯邦檢察官指控這些人參與一項「規模龐大」的陰謀，旨在為超過1000名外國公民獲取綠卡。

美國司法部發布涉案的假婚禮照片：

報道引述檢方稱，中國公民為此類服務支付了高達10萬美元（約78萬港元）的費用，參與的美國公民從中獲利高達3萬美元（約23.5萬港元）。據稱，該騙局由主要其中4名被告：Amy Cheng、Xiao Mei Chan、Xiao Yan Chan和Gang Zheng運作。

司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在12日的新聞發布會上稱此案是美國史上「規模最大的假結婚詐騙案之一」。

布蘭奇表示：「這並非一蹴而就的短期行動，而是一個持續數年、耗資數百萬美元的犯罪集團，旨在幫助那些原本無法或不具備合法資格成為美國公民的人。」

司法部長指控這11名被告分別擔任「組織者」（負責運作該騙局）、「招募者」（負責尋找美國公民參與）和「證婚人」（負責主持這些所謂的虛假婚姻儀式）。

布蘭奇強調，這些指控「顯示有些人為了欺騙我們的移民系統會不擇手段」。

2026年8月12日，美國華盛頓，司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在司法部舉行的新聞發布會發表講話，宣布將對一宗牽涉中國公民的假結婚欺詐案採取行動。（Reuters）

他繼續說道：「獲得美國公民身份和合法居留權是一項神聖的權利，我們將確保所有程序都依法進行，以保護我們的社區和國家安全。」