布蘭奇驚險過關　獲美參議院確認出任司法部長　曾任特朗普律師

美國參議院8月8日以50票贊成、49票反對的微弱差距，確認美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）正式出任司法部長，為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期爭議激烈的內閣人事案畫上句點。他曾擔任特朗普的私人律師。



布蘭奇自4月2日接替遭解職的邦迪（Pam Bondi）為代理司法部長以來，飽受朝野爭議。外界質疑其處理愛潑斯坦相關文件、推動18億美元（約141億港元）的「反武器化基金」計劃以及為特朗普家族爭取免稅協議等做法，憂心其損害司法部獨立性。

2026年8月5日，美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在華盛頓舉行的新聞發布會上接受質詢。（Reuters）

為爭取支持，布蘭奇過去幾周書面承諾收窄免稅協議範圍、並終止具爭議的「反武器化基金」，該計劃涉嫌幫國會騷亂涉案者領取補償、爭議極大。但外界仍質疑承諾缺乏法律約束力。

反對這一任命的議員認為，布蘭奇代任以來主導司法部高層人事調整、針對特朗普政敵啟動調查，引發大量職業檢察官離職，有損部門獨立性。

而支持者則肯定布蘭奇整治亂象、壓低犯罪率的成果，認為其是相對穩妥的人選，具備抵擋白宮政治壓力的潛力。