美國65歲老翁慘遭900kg野牛撞飛半空　骨折送醫仍感恩高呼極幸運

美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）日前發生驚險野牛攻擊事件，一名65歲祖父在與13歲孫子遊園時，遭一頭重達近900公斤的公野牛撞飛約8英尺（約2.4米），畫面曝光後引發廣泛關注。男子接受手術後已逐漸康復，並出人意料地向野牛表達感謝，表示：「牠沒有踩死我。」



遭拋飛2.4米

來自華盛頓州肯德爾（Kendall）的卡爾・艾索姆－麥克丹尼爾（Carl Isom-McDaniel）於7月10日晚間，與孫子前往黃石公園橋灣露營區（Bridge Bay Campground）拍攝野牛時，突然遭情緒激動的公野牛衝撞。當時野牛一路追趕兩人，孫子成功逃離，但麥克丹尼爾遭牛角頂起，整個人被拋向空中後重摔在地。事件全程被現場攝影師拍下，影片迅速在網路瘋傳。

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事故造成麥克丹尼爾股骨靠近髖部位置四處骨折，隨即被送醫接受手術。所幸手術順利，他隔天已能站立，並透過社群媒體向外界報平安，寫下：「謝謝大家，我很好。」

儘管傷勢嚴重，麥克丹尼爾並未責怪野牛。他受訪時表示，自己倒地後完全無法動彈，而野牛當時就站在他身旁，「我很感謝牠沒有踩死我」，認為自己已十分幸運。

拍下事件的攝影師麥克勞德（Mike MacLeod）指出，事發前這頭公野牛已持續對其他遊客表現出攻擊性，很可能正值繁殖季、荷爾蒙旺盛，因此情緒異常暴躁。不過，他強調麥克丹尼爾祖孫兩人始終與野牛保持安全距離，並未做出挑釁行為，可說是「剛好出現在錯誤的時間、錯誤的地點」。

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當野牛撞倒麥克丹尼爾後仍徘徊在他身旁，麥克勞德與其他遊客立刻大聲呼喊、揮舞雙手驅趕野牛，成功將牠嚇退，讓救援人員得以接近傷者並送醫。

美國國家公園管理局提醒，黃石公園的野牛具有高度不可預測性，也是園區內造成遊客受傷最多的野生動物。園方呼籲遊客與野牛等大型野生動物至少保持25碼（約23米）距離，以避免類似意外再次發生。

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