哥倫比亞地震增至265死　仍有近500人失蹤　全國進入經濟緊急狀態

哥倫比亞總統德拉埃斯普列利亞（Abelardo De La Espriella）8月13日表示，稱該國10日發生的7.4級地震迄今已造成265人死亡，496人仍下落不明。另外，他宣布國家進入經濟緊急狀態，以應對災後經濟困境。



路透社報道，德拉埃斯普列利亞當日在全國講話中發表上述言論，並強調當局目前的工作重點是尋找失蹤者。

2026年8月12日，哥倫比亞波哥大，總統德拉埃斯普列利亞（Abelardo De La Espriella）發表關於地震災後重建工作的講話前，向民眾敬禮。（Reuters）

德拉埃斯普列利亞在講話中承諾設立一項緊急基金，以幫助重建週一地震中被摧毀的醫院、學校、房屋和基礎設施。他宣布該國進入經濟緊急狀態，惟未明確說明該緊急狀態的實際措施。

據報道，哥倫比亞是世界第三大咖啡生產國，數十萬個家庭依靠該行業為生。然而，位於該國咖啡產區的城市佩雷拉（Pereira）和卡利市（Cali）皆遭地震重創，分別有83宗和74宗死亡報告。

2026年8月12日， 哥倫比亞佩雷拉（Pereira），該國發生7.4級地震後，一名行人在位於當地的廢墟上行走。（Reuters）

另外，德拉埃斯普列利亞發表講話的同時，救援人員爭取在救人黃金72小時結束前，搜索生還者。