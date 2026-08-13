阿根廷球星美斯喪父　宿敵C朗暖心勸慰：大大擁抱給你力量

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）的父親佐治（Jorge Messi）8月7日晚上病逝，享年68歲。美斯周三在社交平台發文，表示父親一直在他身邊時，成為其動力，如今人已不在頓失精神支柱，言辭盡顯悲慟。作為美斯職業生涯長年宿敵的葡萄牙足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo），也在訃告下留言安慰美斯。



剛與女友佐真娜（Georgina Rodriguez）成婚的C朗說：「在這個艱難的時刻，給你和家人送上擁抱。Leo，給你力量。」這個暖心慰問，亦成為該則帖文最多人讚好的留言。其他球壇巨星亦紛紛留言，美斯效力的國際邁亞密班主碧咸（David Beckham）留言道：「為你與家人送上愛。」

2026年8月12日，圖為C朗拿度在美斯帖文下留言，勸慰已喪父的對方節哀，並說：「在這艱難的時刻，向你和你的摯愛們送上最溫暖的擁抱。」（截圖自Instagram@leomessi）

阿根廷足總發聲明指，「在這個艱難的時刻，我們與美斯的家人同在，並致以最真摯、最溫暖與最深切的慰問。願你們堅強。」

佐治與美斯關係密切，在兒子的足球生涯中扮演重要角色，美斯14歲時，父親佐治開始擔任他的經理人，同時處理兒子的商業業務。美斯還在帖文中，以長文悼念先父，其中寫道：「從一開始，你便一直陪伴在我身邊；直到最後，只剩下寥寥無幾了。」