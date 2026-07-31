世界盃｜佳士得拍賣美斯簽名球衣　成交價不敵BTS Jimin舞台服

近日美國佳士得（Christie's）舉辦世界盃慈善拍賣會，韓國男團BTS成員Jimin日前在2026年FIFA世界盃中場表演演出時穿著的上衣，最終以11萬美元（約86.2萬港元）成交，超過美斯的簽名球衣，與2026年世界盃決賽使用的比賽用球並列最高成交價。



據《紐約時報》報道，佳士得近日舉辦「One Goal：為FIFA全球公民教育基金募款拍賣會」（One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund），活動為期1週，並於7月29日落幕。該次拍賣共募得652,630美元（約512萬港元），遠高於原先預期。

韓國男團BTS成員Jimin日前在2026年FIFA世界盃中場表演演出時穿著的上衣，最終以11萬美元成交。（christies.com）

佳士得表示，來自24個國家的買家參與線上競標。佳士得私人及珍藏品部門主管西格爾（Elizabeth Seigel）表示，近期收藏品市場表現強勁，而能競標剛離開球場不久的珍稀紀念品，是相當難得的機會。

BTS成員表演服飾 合計拍出30萬美元

BTS在世界盃中場表演演唱《Dynamite》，成員們當天穿着的服飾也成為拍賣焦點。7名成員相關物品總成交金額達30萬300美元，佔此次拍賣總收入的46%。

世界盃相關拍賣品圖片▼▼▼

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其中，Jimin穿過的上衣以11萬美元（約86.27萬港元）成交；V穿過的圍巾拍出46,200美元（約36.2萬港元），Jung Kook穿過的外套以46,200美元（約36.2萬港元）成交，Suga穿過的褲子則以33,000美元（約25.9萬港元）成交。此外，J-Hope的手套拍出28,600美元（約22.4萬港元）、RM的靴子拍出19,800美元（約15.5萬港元）、Jin的皮帶則以16,500美元（約12.9萬港元）成交。

美斯簽名阿根廷球衣 6.6萬美元成交

其他拍賣品還包括美斯（Lionel Messi）簽名的2026年阿根廷主場球衣，並由美斯贈送給Shakira，最終以66,000美元（約51.76萬港元）成交；麥當娜開場表演時穿戴並簽名的露指手套，以41,800美元（約32.8萬港元）成交。Justin Bieber在演唱《Everything Hallelujah》時穿過的「Skylrk」球鞋，則拍出26,400美元（約20.7萬港元）。

拍賣所得將支持FIFA全球公民教育基金，該計畫希望募集1億美元，擴大弱勢社區兒童接受優質教育與足球運動的機會，並支持全球200個國家的基層計畫。佳士得表示，這場拍賣是對重要公益目標的一次勝利，競標過程如同世界盃足球場上的比賽一樣，充滿全球性競爭。

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