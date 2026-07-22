世界盃｜外媒記者批FIFA腐敗保送美斯　C朗一度點讚貼文惹熱議

2026年度世界盃已結束，阿根廷不敵西班牙無緣衛冕，但有關前者的一連串爭議仍然是網絡上的熱門話題。英媒7月21日報道，西班牙記者此前在電視節目批評國際足協（FIFA）腐敗，在賽事中偏袒阿根廷，形容FIFA想「保送」美斯（Leo Messi，又譯梅西）。網民其後發現該影片竟被葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的官方社交媒體帳號讚好而引起熱議。然而，該點讚記錄目前已消失。



英國《每日郵報》（Daily Mail）與《太陽報》（The Sun）報道，西班牙電視節目Espejo público在世界盃前夕發布一段節錄影片，片中兩名記者在節目上指控阿根廷成功晉級，是受到國際足協「關照」，並形容後者是一個如同黑手黨般的腐敗機構。

其中一名記者說：「我相信我們（西班牙）不僅要和阿根廷隊比賽，還要和整個國際足協機構比賽，他們想把世界盃拱手讓給美斯，就像4年前在卡塔爾發生的那樣。」

西班牙隊最終以1：0擊敗阿根廷隊，從一眾網民在該貼文的留言時間推斷，他們似乎也是在決賽後才發現C朗拿度的點讚，並紛紛留言表達驚訝之情。然而，截至香港時間7月22日，已無法再於貼文中，查找到其點讚的紀錄。

社交媒體點讚並不代表C朗拿度認同該言論，而他本人也未公開發表相關言論。他在葡萄牙隊遭西班牙淘汰後說：「以這種方式離開世界盃我很傷心，但我已經竭盡全力了......我問心無愧地離開。」

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報道指，本屆世界盃期間，阿根廷隊的表現始終伴隨不少爭議，在網上招致不少人的批評。除了賽事中被指對阿根廷利的具爭議裁決外，還包括球員在賽後動粗、集體拒絕受訪等等。另外，阿根廷隊員賽後舉有關福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島）主權爭議的政治標語，亦涉違反國際足協相關規定。