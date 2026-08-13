熊本地震｜Aeon mall社長向罹難女店員遺屬致歉：將儘快處理賠償

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，位於該縣嘉島町的永旺（Aeon）商場其後發生爆炸，導致7人死亡。8月11日，永旺承認在地震後，曾允許已撤離到戶外的租戶員工暫時返回商場。永旺商場的社長據報已前往罹難者大竹玖瑠美的家中，向其遺屬表示歉意，並指將儘快處理賠償事宜。



富士新聞網8月13日引述據罹難者家屬報道，11日當天，永旺商場社長大野惠司等人前往他們家中了解情況，承認責任並致歉，同時表示將「由永旺負責賠償事宜」。

日本媒體就Aeon商場社長向罹難遺屬致歉的報道：

美妝店Habita的22歲女店員大竹玖瑠美是Aeon商場爆炸中的其中一名死難者。

永旺在商場外設置獻花台，悼念死難者：

她的遺屬向媒體表示：（關於賠償事宜），當我們詢問「永旺方面的想法」時，他們表示「Habita（她任職的商場租戶）會處理此事，我們（Aeon）也會自行處理（賠償）」。

永旺向遺屬指出，我們感到遺憾的是，假如當時對「災害期間禁止進入」的規定更加嚴格執行，大竹玖瑠美和其他人就無法折返商場。

永旺集團向記者表示，「我們打算盡快處理賠償事宜」，這表明他們可能打算在尚未釐清具體法律責任的情況下做出決定。

有2名女員工在爆炸中罹難的Habita美妝店12日則宣布，正考慮成立由外部專家組成的第三方調查委員會。

Habita承認，在地震後曾指示員工返回商場將銷售所得的現金送回到保險箱，並將對事故原因進行調查。待查明事故原因和具體情況後，將啟動對罹難者家屬的賠償程序。