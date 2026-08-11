熊本地震Aeon Mall冧樓致7員工身亡　館方證曾放行折返取私人物品

日本熊本縣7月28發生7.1級地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發生大爆炸，造成7名員工身亡，有員工因折返而遇難。Aeon在8月11日發文證實，事發後允許部份員工臨時折返，讓他們取回私人物品以便離場避難。



公告指出，永旺熊本購物中心營運方通過內部自行調查，確認在事發後，「在現場混亂的情況下，因需針對無法返家者等要求進入商場的人士進行個別處理，允許其暫時進入。」

2026年8月11日，位於熊本縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）發布公告，證實在地震引發的爆炸後，允許部份員工臨時折返取回私人物品以便避難。（截圖自永旺熊本購物中心網站）

館方在公告中補充說明，事發當日下午5時已完成顧客與員工的疏散工作，隨後通知商場暫停營運，並指示員工返家。然而，由於大量員工是駕車通勤，疏散當下未能帶走包含車匙在內的私人物品，導致無法順利返家。館方當時因應部份員工需求逐一處置，讓他們返回商場。

Aeon Mall強調，未來將檢討並修訂緊急避難手冊，嚴格禁止任何人員在疏散後重新進入商場，防止類似悲劇再次發生。