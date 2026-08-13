南非正式啟用電子簽證　首批面向中國印度等4國

南非正式推出電子旅行許可（ETA）系統，來自中國、印度、印尼和墨西哥四國的旅客可通過該系統線上申請入境許可。



據中新社報道，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）8月12日在約翰尼斯堡奧利弗·坦博國際機場出席ETA系統啟動儀式。

拉馬福薩說，這一數碼化系統將使赴南非旅行更加便捷、快速、可預期，同時進一步強化邊境安全。

根據新系統，符合條件的旅客無需前往南非駐外使領館或簽證中心，可在全球任何地方線上申請入境許可；獲批旅客預計可在24小時內收到電子授權。

2026年3月9日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）赴巴西會見巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。（Reuters）

去年9月，該系統面向中國、印度、印尼和墨西哥四國旅客開啟試點。南非內政部長施賴伯（Leon Schreiber）介紹，截至目前，該系統已處理約21.6萬份申請，其中6126份存在欺詐嫌疑的申請被識別並駁回。

施賴伯說，新系統以數碼化申請、生物識別驗證和自動化風險評估，取代了此前繁瑣的紙質簽證流程。

施賴伯還表示，凡持ETA合法入境南非且停留期限最長90天的旅客，未來可線上申請延長90天，這一延期機制有望在不增加繁瑣審批手續的前提下帶動更多旅遊收入。

目前，ETA已在約翰尼斯堡、開普敦、德班的國際機場啟用。南非政府計劃將該技術進一步擴展至陸路和海運口岸，並逐步擴大ETA適用的國家範圍及簽證類型。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

