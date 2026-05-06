南非500kg巨鱷吃人！遭警擊斃解剖　腹內竟藏6雙鞋及人體殘肢

南非巨鱷現蹤！當地一名男子先前遭洪水沖走，搜救人員研判在大量鱷魚出沒的科馬提河（Komati River）罹難，花費數日追蹤後，鎖定一條體重500公斤的巨鱷。將其擊斃剖腹後，驚見失蹤男子的殘肢，以及至少6種不同類型的鞋，最終使用直升機空運垂吊屍體。



《BBC》報道，警隊隊長波提耶（Johan Potgieter）在搜查追蹤時，鎖定一條長達4.6公尺、重達500公斤的巨鱷，認為其吞食失蹤的59歲飯店老闆巴蒂斯塔（Gabriel Batista）。波提耶表示，巨鱷在陽光下不動，肚子明顯腫脹、遠離水域，明顯是近期進食後的特徵。

南非當地一名男子先前遭洪水沖走，搜救人員研判在大量鱷魚出沒的科馬提河（Komati River）罹難，花費數日追蹤後，鎖定一條體重500公斤的巨鱷。（截取自X@zamohappy）

南非警方擊斃重達500公斤的巨鱷，用直升機垂吊至別處解剖：

巨鱷解剖 肚內物讓警方吃驚

此外，該鱷魚對搜救的無人機、直升機等噪音絲毫不理，也沒有覓食，這讓警隊確信這就是他們要找的鱷魚。警方擊斃後，波提耶指示直升機將其吊離水面，準備運到別處進行解剖。最終警方在巨鱷肚內，找到巴蒂斯塔戴戒指的斷手，還有斷臂、肋骨、屍塊。

警方擊斃巨鱷後解剖，驚見斷臂、肋骨、屍塊，以及至少6雙鞋子。（截取自X@Anxiousvids）

此外，警方還在巨鱷肚內，發現至少六種不同類型的鞋子，並不屬於巴蒂斯塔，結合其餘殘肢，不排除有其他失蹤者被該巨鱷吞食。警方表示，目前DNA鑑定作業仍在進行，也不清楚巴蒂斯塔是溺斃才被吞食，或是遭到巨鱷攻擊而身亡。

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