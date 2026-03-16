南非總統：繼續推進以色列種族滅絕訴訟

以色列3月12日向國際法院提交就南非起訴以方在加沙實施種族滅絕的書面答辯。對此，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）15日發聲明表示，將考慮以色列的回應，並決定是否請求法院允許其提交進一步的書面答覆，或者直接進入口頭審理階段。



南非2024年10月28日向國際法院提交申訴，法院最初命令以色列在2025年7月28日之前對南非的申訴作出回應，但以色列曾兩次請求延長法院設定的期限，法院均予以批准。 聲明稱，以色列在此期間繼續在加沙地帶實施軍事行動，導致當地人道主義形勢惡化。

圖為2025年10月21日，以色列與哈馬斯達成停火協議，以軍撤出加沙後，由無人機拍攝加沙一個住宅區的損毀情況。（Reuters）

本週，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告稱，由於空襲和炮擊，以及缺乏食物、人道主義援助和其他基本服務，「局勢依然嚴峻」。

聲明指，以色列違反國際法，非法佔領巴勒斯坦，剝奪巴勒斯坦人人權等為已被記錄在案，已由聯合國決議確認。拉馬福薩表示，受害者要求追究責任的呼聲不容忽視。