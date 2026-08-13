日本美女主播淋雨妝容全沖掉　絕美素顏照曝光驚呆全網：底子太強

北海道STV札幌電視台的人氣主播竹井愛乃，日前在個人Instagram分享前往「札幌大通啤酒節」放鬆的生活照。雖然當天突如其來的陣雨毀掉了竹井愛乃的造型，但她接近素顏的燦爛笑臉仍引發網民熱議，紛紛直呼「沒化妝竟然還這麼漂亮」。



據日媒「日刊スポーツ」報導，竹井愛乃當天身穿休閒T恤與外套、手拿啤酒露出燦爛笑容，並俏皮寫下：「雨水雖然沖掉了我的瀏海與妝容，但快樂的回憶絕對不會消逝。」事實上，畢業於日本女子大學的她，在大學時期便十分亮眼，甚至發行過個人數碼寫真。

北海道STV札幌電視台的人氣主播竹井愛乃，日前在個人Instagram分享前往「札幌大通啤酒節」放鬆的生活照，引發網民熱議。（圖/翻攝自Instagram@aino_takei）

點圖看看素顏也極亮眼的美女主播竹井愛乃：

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後來竹井愛乃於2025年正式加入札幌電視台。今年6月她登上全國性節目時，就因驚人美貌與親和力引發討論，當時更有不少當地粉絲心痛直呼：

「完蛋了，她的可愛要被全日本發現了」

「真不希望她被搶走」



而這次的「脫妝素顏照」曝光後，再次展現了她的高顏值底子，帖文下方隨即湧入大批網民讚嘆：

「沒化妝還長這樣簡直強到離譜」

「眼睛完全被淨化了」

「底子好到根本不需要靠化妝」



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其實這並非竹井愛乃第一次因私服照引發關注。去年她前往北海道富良野賞花時，也曾曬出一段休閒短片，當時她身穿白色短版上衣搭配藍色牛仔褲，難得展現露臍與香肩的性感穿搭，同樣引來大批網民圍觀，紛紛驚嘆：

「北海道竟然藏着這種好身材」

「主播很少有這種大方展現身材的穿搭，真的太可愛了」

「這種顏值與實力，早晚會拿下全日本」



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