日本獨居老人家庭數量首破900萬戶　一年逾5萬具「孤獨死」遺體

隨着日本人口老齡化，獨居老人數量大增，「孤獨死」悲劇也不斷上演。地方政府會委託殯葬業者處理無人認領的遺體，但日本媒體揭發，部分黑心業者通過收購廢棄民宅，在屋內安裝簡陋冷藏櫃，以低成本承接孤獨死者的收屍業務，從中牟利。



《讀賣新聞》引述日本總務省全國生活狀況調查報道，獨居老人家庭數量已達903萬戶，是有統計以來首次突破900萬戶。隨着獨居老人增加，當局需要處理的「孤獨死」個案也隨之增加。2024年數據顯示，無人認領的孤獨死遺體達5.2萬具，約佔當年死亡人數的3%。

由於日本法律並未強制規定非直系親屬必須承擔死者的後事責任，收屍和火化的擔子就落在地方政府身上，支出總額約為120億日圓（約5.9億港元）。

報道揭露，隨着孤獨死個案增加，惡質殯葬業者也有所增加。以東京一家註冊殯葬業者為例，每年平均接到地方政府委託的1000多宗孤獨死收屍業務。這家公司以極低價格承接業務，為降低成本，將遺體存放在東京近郊的廢棄民宅內。屋內沒有空調，紙箱散落各處，遺體則放在大型不鏽鋼冷藏櫃內。

日本社會老齡化，獨居老人成為當地的重要社會問題。（Getty Images）

日本法律規定，領取公共救濟金的人去世後，可以「喪葬補助」制度申請最高額21萬日圓（約1.03萬港元）的補助金。黑心殯葬業者顯然是以此為標準，收取的價格是每具遺體16.5萬日圓（約8123港元）。

淑德大學社會福利學教授結成康博指出：「無人認領的遺體數量預計會持續增加，當局有必要設立專門部門監督和處理這類情況。對於沒有親屬的老人，在生前就妥善安排好身後事宜也至關重要。」

千葉縣船橋市目前約有30萬獨居老人。當地一名官員指出：「負責火化無人認領的遺體並非一項常規行政服務；我們採取相關措施是出於公共衛生方面的考量。」

他也透露：「並非所有這些獨居老人都毫無親屬。在他們去世後，我們會查閱戶籍資料並聯繫親屬，但令人沮喪的是，得到的答覆大多是拒絕。有些人甚至只說一句『我們（與死者）已無關係』便掛斷了電話。」

據了解，船橋市已開設「無親屬老年人支援項目」， 鼓勵獨居老人與社會福利委員會簽訂身後事合同。根據計劃，參與者可投保低成本的喪葬保險，將火化、安葬事宜委託給這個委員會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

