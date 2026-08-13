日本倫常命案｜54歲女涉謀殺89歲母被捕　疑挪用母50萬打賞直播主

日本千葉縣2024年發生一宗命案，夷隅市一名89歲老婦遭殺害。兩年後，死者54歲的女兒於8月10日因涉嫌謀殺被捕。據悉，女子負責管理母親的銀行帳戶，並曾向一名網上直播主打賞超過1,000萬日圓（約49萬港元）。當地警方正調查具體案情。



日本媒體就54歲女涉嫌謀殺89歲母親的報道：

據《富士新聞網》報道，本案涉及一名54歲女兒因涉嫌謀殺其住在千葉縣夷隅市的89歲母親而被捕。

近日，有消息披露，該女兒挪用其母親銀行帳戶中的資金，向往上直播主打賞超過1000萬日圓（約49萬港元）。

事件發生在2024年8月。89歲的石上靜子被發現倒在二樓臥室，後來被宣布死亡。

石上靜子的女鄰居表示：「她是一位非常和藹可親的奶奶。我簡直不敢相信。」

女鄰居異數：「我曾問她要去那裏，她說要去整骨診所。她甚至還叮囑我天氣熱要小心。我們前不久還這樣聊過。」

石上靜子被發現時面朝上躺着，身上並沒有掙扎的痕跡。然而，驗屍結果顯示，她死於頸部受壓導致的窒息。

事發兩年後的8約10日，案件出現戲劇性轉折。千葉縣伊澄警署署長荒木裕久向記者表示：「今天，我們逮捕了一名涉嫌謀殺的疑犯；54歲的石上秀子是死者的女兒。」

據報道，石上秀子住在千葉縣茂原市的一棟獨棟住宅。一位認識兩母女的女子表示：「她（石上秀子）是獨生女。房子是專門為她建造的。」

此外，據秀子家附近的一位居民說，她的母親石上靜子經常來她家。這對母女似乎常常互相拜訪。

一位認識這對母女的人表示：石上靜子說她有很多錢，但是她也會說，「我不會給你的。」

調查人員認為石上秀子負責管理母親的銀行帳戶。石上秀子被指曾挪用母親帳戶內的1000萬日圓，打賞網上的直播主。

石上秀子否認這些指控，並表示「我沒有殺害我的母親」。警方正調查這宗案件是否與經濟糾紛有關。