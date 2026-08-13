普京警告若歐盟扣押俄商船　俄方將對等反制

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月12日視察太平洋艦隊演習時發出警告，若歐洲國家扣押俄羅斯商船，俄方將採取不限水域的對等反制行動。



普京表示：「某些國家的當局違反國際海事法，試圖限制我們商船的航行……且最近甚至考慮扣押並出售我們的船隻，從我們這裡掠奪財產。」

歐盟近期試圖加大對俄羅斯所謂「影子艦隊」（Shadow fleet）施壓、擴大數百艘船隻的制裁範圍，並頻繁登船檢查俄籍油輪。

普京痛斥這是「海盜行為」，並警告稱：「如果這種行為開始付諸實踐，我們將被迫予以對等回應。而且不一定是在對方襲擊我們船隻的水域，而是在我們自己認為必要和適當的任何地方。」

2026年8月12日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和太平洋艦隊司令利納（Viktor Liina）一同巡視太平洋艦隊演習。（Reuters）

俄羅斯太平洋艦隊司令利納（Viktor Liina）表示，俄方已完成區域海運數據分析，掌握不友好國家船隻航線、貨物及所有權等資訊，並且各部門協調機制就緒，可隨時檢查、扣押對方及其影子艦隊船隻。

此外，俄羅斯外交部亦批評歐盟濫用軍事行動干擾商業航運、踐踏航行自由，明顯「濫用現有的國際法律規範」。