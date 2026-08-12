俄羅斯釋放美國前海軍陸戰隊員　特朗普稱與普京會談促成

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月11日表示，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的會談促成32歲的前美國海軍陸戰隊員吉爾曼（Robert Gilman）獲釋，又強調未涉及戰俘交換，而是俄方釋放的善意。



特朗普稱：「我自豪地宣布，美國公民、前美國海軍陸戰隊員吉爾曼即將回家。」隨後補充說這位患病的美國人將在11日晚上抵達華盛頓特區的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）。

據報道，吉爾曼曾於2019至2020年於美國海軍陸戰隊服役，2022年1月在俄羅斯沃羅涅日因涉嫌醉酒襲警被捕，獲囚四年半。不過，其家人否認相關指控，稱吉爾曼當時已生病，案件存在不實之處。

2026年4月6日，前美國海軍陸戰隊員吉爾曼（Robert Gilman）在俄羅斯出庭聽證，他因在2022年襲擊俄羅斯警察服刑。（Reuters）

隨後，吉爾曼在獄中健康惡化，曾出現精神異常、陷入分離性昏迷狀態，美方多次敦促俄方放人以便其接受治療。

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，吉爾曼是特朗普第二任期內幫助重獲自由的100名美國公民之一，讚揚這是「積極舉措」，並呼籲俄方釋放其餘被拘留美國公民。

魯比奧發文慶祝吉爾曼獲釋：

2026年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的會談，促成了32歲的前美國海軍陸戰隊員吉爾曼（Robert Gilman）的釋放。（Reuters）

據路透社報道，至少有十名美國人被關押在俄羅斯。