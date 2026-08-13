俄羅斯黑海港口及海軍基地遭烏克蘭襲擊 糧食運輸緊急改道
撰文：林嘉敏
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月12日發文稱，烏軍針對俄羅斯新羅西斯克港（Novorossiysk）的海軍基地發動襲擊。據俄方消息，襲擊造成3人死亡、24人受傷，並重創當地糧食出口碼頭與海軍設施，當地隨即宣布進入緊急狀態。
新羅西斯克港位於黑海沿岸，承擔糧食出口功能，俄方指責烏方襲擊農業基礎設施，加劇全球糧價波動與糧食短缺。俄羅斯農業部12日宣布緊急調整物流，將糧食運輸改道至波羅的海、裏海港口及陸路通道。
據通報，當地供水中斷，克拉斯諾達爾州（Krasnodar）邊疆區多處區亦遭數百架無人機襲擊，民居等數十建築受損。烏軍方並表示擊傷俄四艘軍艦，俄方暫未回應本次襲擊細節。
澤連斯基稱此次行動獨特，出動多類裝備打擊俄軍設施，揚言：「只要俄羅斯的侵略行徑持續，其軍艦隊及所屬基礎設施就不會安全」。
目前，雙方在黑海水域衝突持續，俄糧食出口量大幅下滑，烏方農產品出口亦受俄方海上封鎖影響萎縮，區域軍事摩擦與全球糧食供應風險持續攀升。
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