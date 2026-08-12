特朗普棄坐空軍一號撤離　伊朗發「躲餐車」AI影片嘲諷｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月12日受訪時承認，上月出席在土耳其都安卡拉舉行的北約峰會後，實施秘密撤離行動。但白宮工作人員和記者對相關行動並不知情，美媒形容他們遭留在舊空軍一號上變成「誘餌」。爭議不斷發酵之際，伊朗藉機嘲諷，發布AI生成「特朗普躲在餐飲車」的影片。



據美媒報道，特朗普表示是特勤局和軍方希望他坐另一架飛機，又暗示自己並沒有選擇的餘地，他辯稱「猜想到存在某種威脅，但沒過多追問」，又指自己「經常受到威脅，但一點也不擔心」。

2026年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地接受媒體訪問。（Reuters）

報道指，特朗普團隊精心佈局欺敵：特朗普在鏡頭前公開登上舊空軍一號後，隨即偷偷進入一輛餐飲車，秘密轉移至一架C-32A軍用運輸機撤離，讓搭載記者與隨行人員的空軍一號充當誘餌。

消息一出，伊朗方面藉機嘲諷，伊朗駐剛果民主共和國大使館11日發布一則AI生成影片，顯示特朗普蹲在空軍一號前的餐飲車內東張西望、神色緊張。