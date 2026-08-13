普京首訪南千島群島　日本外相召大使抗議　日媒：俄拋卻對日顧慮

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月13日（周四）首次訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島），此舉引發同樣聲稱對其擁有主權的日本不滿。日本外相茂木敏充同日召見俄羅斯駐日本大使諾茲德廖夫（Nikolay Nozdrev），就普京的突然訪問表示「強烈抗議」，稱此舉將「對日俄關係產生極其負面的影響」。



綜合外媒報道，克里姆林宮周四發布一段普京在南千島群島上訪問的影片，而這是自2010年梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）以來，俄羅斯總統首次訪問該群島。

日本首相高市早苗對記者表示，「北方四島無論從歷史角度還是國際法角度來看，都是日本領土不可分割的一部分。」她還表示，普京的訪問「冒犯了日本人民的感情，絕對不可接受。使兩國中長期關係的修復更加困難」。

2026年8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島）期間，品嘗魚子醬。（Reuters）

日媒：俄方拋卻對日顧慮

過去雖然俄羅斯官員接連訪問過南千島群島，但普京本人都未曾親自踏足。共同社分析指，有觀點認為是普京政府不想把日俄簽署和平條約的大門完全關死，為談判之路留下一定餘地，但普京此次的到訪意味着俄羅斯已拋卻這種對日顧慮。

文章又指，俄羅斯9月將舉行國家杜馬選舉，普京此舉目的可能也是通過訪問爭議島嶼喚起國民愛國心，同時展現重視地方的姿態，從而提振執政黨支持率。