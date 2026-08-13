日本千葉縣暴雨多地水浸1死　氣象廳發最高警報逾4萬戶停電│有片

日本千葉縣8月13日出現暴雨，氣象廳晚上向千葉縣內的14個市發布5級大雨特別警報，為該警報的最高級別。氣象廳又向縣內兩市發出5級山泥傾瀉特別警報。暴雨造成該縣多地水浸，逾4.5萬戶停電。千葉縣市川市有1人死亡。



日本放送協會（NHK）指，在當地晚上7時左右，千葉縣若葉區海塚町一條道路水浸，造成約10輛汽車受困。千葉縣白井市有一家護老院向市政府求助，指院內進水，希望市政府協助疏散。

千葉縣佐倉市也有多處道路和房屋水浸，該市呼籲居民遠離河流。

↓ 暴雨造成千葉縣道路水浸 ↓

共同網報道，受暖濕空氣和冷空氣影響，日本關東甲信等地出現暴雨，氣象廳13日晚上向千葉縣內14個市發布5級大雨特別警報，包括千葉市、市川市、船橋市、松戶市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、鐮穀市、四街道市、白井市、我孫子市、印西市。

報道指，日本氣象廳稱數十年一遇的重大危險正在逼近，要求提高警惕。該部門指，環繞千島列島以東的高氣壓的暖濕空氣流入關東甲信周邊地區，再加上高空的冷空氣影響，大氣狀態變得極不穩定。

↓ 千葉縣JR千葉車站月台情況 ↓

氣象廳發山泥傾瀉警報

氣象廳又向千葉市、市原市發出5級山泥傾瀉特別警報，呼籲民眾格外小心。

日本總務省消防廳表示，截至13日晚上8點，已向茨城、埼玉、千葉三縣17.6萬人發出因暴雨需要疏散的指示。