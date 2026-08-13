中國在韓留學生製逾1000個Deepfake色情產物　檢方尋求判囚3年

一名在韓留學的30歲中國留學生涉嫌利用深度偽造（Deepfake）技術，製作1000餘個色情內容。首爾北部地方法院8月13日（周四）開庭審理該案，檢方當庭求刑3年，並請求法庭判令公開被告人個人資訊，責令其接受性暴力防治教育。



韓聯社報道，該留學生被控於去年11月起的六個月內，利用AI技術，將包括實驗室同事在內的七名受害者的臉部合成到色情影片和照片等材料上，製作1141個深度偽造性剝削影像。

被告的辯護律師在法庭上承認所有指控，並請求法官從輕發落，稱「被告已盡力補償受害者，向七名受害者每人支付700萬韓圜（約3.9萬港元），共計4900萬韓圜（約27.1萬港元），作為精神損害賠償。」

2026年3月13日，比利時布魯塞爾，圖為一張設計圖片，一個Grok的標誌顯示在有深度偽造字眼的螢幕前方。（NurPhoto via Getty）

律師進一步辯稱，「這些圖像並未傳輸給第三方，也未通過互聯網或社交媒體洩露，而且並非出於此類目的而製作。」但受害者律師則請求法庭判處被告重刑，他們表示，「受害者持續遭受恐懼、創傷和痛苦。我們絕無和解或接受提存金的意願。」

首爾城北警察署今年6月24日將被告移交檢方，檢方於上月2日提起公訴，法院將於下月10日作出宣判。