土耳其遊船起火　數百人棄船跳海避險｜有片

一艘觀光娛樂遊船在土耳其西南部穆拉省費特希耶（Fethiye）附近起火，船上百多人棄船跳海逃生。



新華社報道，土耳其當地時間星期四（8月13日）11時許，事故發生在旅遊勝地費特希耶一處海灣附近。涉事遊船當時正在航行，廚房區域因不明原因起火，火勢迅速蔓延。

報道說，事發時船上共有115人，火勢擴大後，船上人員穿上救生衣跳海避險。土耳其海岸警衛隊、海岸安全部門和醫療救援人員隨後趕赴現場，附近船隻也參與救援和人員轉移。

法新社報道，當時，船上載着許多家庭，準備前往費特希耶附近的海濱度假勝地遊玩。費特希耶尤其受到英國遊客的歡迎。

官員說，這艘名為「皇帝」（Imparator）的遊船，號稱能為孩子們提供「難忘的冒險之旅」。船上的115名乘客和船員全部疏散到岸上，疏散工作主要由海岸警衛隊執行。海岸警衛隊說，他們疏散了107人，但沒有透露其中有多少是孩童。

土耳其海事局在社交媒體X頻道上說，11人因吸入濃煙送往醫院，但據稱均無「嚴重傷情」，但並未透露其中是否有兒童。

土耳其媒體發布的照片​​顯示，遊船已嚴重損毀。火災原因正在調查中。

遊船運營方在臉書上發表聲明稱：「我們的乘客和工作人員都安全無恙。」

文章獲《聯合早報》授權轉載

