日本千葉5級大雨警報降為4級　3人被困車內身亡1人心肺停止

日本氣象廳14日清晨5時15分，把日本千葉縣22個市町的「5級大雨特別警報」降為「4級大雨危險警報」或「3級大雨警報」，另把6市的「5級土砂災害特別警報」降為4級。破紀錄豪雨至今已釀成3人死亡、1人心肺停止。



據朝日電視台（TV Asahi）8月14日報道，千葉縣13日傍晚起1小時降雨屢破100mm，線狀降水帶3度形成，記錄性短時間大雨速報合共發布25次。千葉市截至14日凌晨1時的12小時雨量達347mm，為有統計以來最多，約為平年8月全月3倍；綠區雨量計更於6小時內錄得約450mm。

傷亡方面，市川市有60至70多歲男性被發現浮於水浸道路，送院後證實不治；八千代市一名30至40多歲男性當場證實死亡；佐倉市66歲女子被困車內死亡；柏市一名年長女性被困車內，心肺停止送院。

氣象廳指，暴雨令地盤鬆軟，呼籲續嚴防山泥傾瀉、低窪地水浸及河川氾濫。