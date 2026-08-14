日本千葉5級大雨警報降為4級 3人被困車內身亡1人心肺停止
撰文：韓學敏
出版：更新：
日本氣象廳14日清晨5時15分，把日本千葉縣22個市町的「5級大雨特別警報」降為「4級大雨危險警報」或「3級大雨警報」，另把6市的「5級土砂災害特別警報」降為4級。破紀錄豪雨至今已釀成3人死亡、1人心肺停止。
據朝日電視台（TV Asahi）8月14日報道，千葉縣13日傍晚起1小時降雨屢破100mm，線狀降水帶3度形成，記錄性短時間大雨速報合共發布25次。千葉市截至14日凌晨1時的12小時雨量達347mm，為有統計以來最多，約為平年8月全月3倍；綠區雨量計更於6小時內錄得約450mm。
傷亡方面，市川市有60至70多歲男性被發現浮於水浸道路，送院後證實不治；八千代市一名30至40多歲男性當場證實死亡；佐倉市66歲女子被困車內死亡；柏市一名年長女性被困車內，心肺停止送院。
氣象廳指，暴雨令地盤鬆軟，呼籲續嚴防山泥傾瀉、低窪地水浸及河川氾濫。
日本千葉暴雨癱瘓交通 成田機場4000人滯留 有港人抵埗後感徬徨日本千葉縣暴雨成災 積水湧入巴士車廂 網民：坐車如坐船｜有片日本千葉縣暴雨多地水浸1死 氣象廳發最高警報逾4萬戶停電│有片日本千葉縣發生5.8級地震 東京、茨城等地有明顯震動