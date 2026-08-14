日本千葉暴雨癱瘓交通　成田機場4000人滯留　有港人抵埗後感徬徨

日本千葉縣8月13日出現暴雨，晚上發出最高級別的「5級大雨特別警報」，暴雨造成當地至少1人死亡。千葉市約650人於縣政府臨時中心暫避，在千葉縣內的成田機場，往返東京市區的巴士及鐵路停駛，據日媒指逾4,000名旅客滯留，有港人旅客在抵埗發現無法前往市區，頓感徬徨。



《朝日新聞》報道，氣象廳預報課長細見卓也（Hosomi Takuya）向千葉市、市原市等20個市町發出首次5級大雨特別警報，截至14日凌晨零時，千葉市中央區錄得1小時115毫米雨量，創觀測新高。

根據成田國際機場公司消息，成田機場至東京市中心的巴士和鐵路服務已暫停，導致大批抵達的遊客滯留在航運大樓內。

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截至晚上10點，仍有4,250人滯留在機場內，成田機場宣布分發睡袋、食物、食水等物資。

港人抵埗後感徬徨

有13日晚上乘搭飛機抵達成田機場的香港人指，到達後發現鐵路、巴士停駛，就連的士也找不到，要滯留機場多個小時，也有港人稱幸好找到機場附近酒店有房間入住。

另有台灣遊客網上發文指，在因暴雨無法離開下，只能睡在機場。

東京電力電網指約4.6萬戶停電，集中在千葉市。千葉市等4市另發「5級山泥傾瀉警報」。氣象廳預料不穩定天氣持續至14日深夜，千葉縣24小時降雨量多處可達200毫米。

↓ 成田機場內情況 ↓