日本千葉暴雨　成田機場約7000人滯留　Narita Express全日停駛

日本千葉縣8月13日遭暴雨侵襲，氣象部門一度發出「5級大雨特別警報」。暴雨導致當地至少有6人喪生，另外一人失蹤；交通亦大受影響，來往成田機場的鐵路服務受阻，JR東日本表示，成田特快（Narita Express，N'Ex）列車原本料停駛至14日下午，但其後宣布全日停駛。



受到暴雨影響，JR東日本在千葉縣內行駛的路線，由14日早上起逐漸恢復服務，其中成田機場至成田之間的服務已重開；千葉至成田站的路段則預計在同日晚上才回復。成田特快列車則一度預計在下午3時後恢復行駛，但JR東日本其後決定，成田特快、「細波」、「若潮」、「潮齋」號特急列車全日停駛。

圖為2026年8月14日，有日本網民上載照片，指自己同日早上抵達成田機場後，在早上8時左右有大批旅客排隊進入成田機場站。（X/@sararegi）

另外京成電鐵的列車服務則受到大雨及變壓站故障雙重打擊，目前列車服務雖然已再次運作，但部分列車可能延誤超過30分鐘或臨時停駛，鐵路公司呼籲旅客出門先應先上網了解最新的交通資訊。

而在連接成田機場的列車停駛期間，截至14日早上4時，機場內有大約7000人滯留，機場管理公司向受影響人士派發飲用水、餅乾及睡袋應急。一名由韓國返回日本的旅客表示，他原本計劃改坐的士返回千葉縣白井市的住所，但發現的士站大排長龍，於是放棄念頭，改為留在機場內過夜。