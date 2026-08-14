日本千葉破紀錄豪雨增至4死　自衛隊出動協助疏散4000受困民眾

日本千葉縣8月13日降下破紀錄的暴雨，目前增至4人遇難，另有1人心肺停止，1人失蹤。日本防衛省14日宣布，自衛隊已開始幫助疏散因暴雨而滯留在JR蘇我站周邊的約4000名市民。



防衛省指出，千葉縣知事清晨5時向相關部門提請援助。當局接報後於6時45分派出小型與大型接駁巴士，將受困市民運送至千葉縣文化會館，強調將加強合作以疏散受困民眾，自衛隊將盡全力確保他們的人身安全，並提供援助。

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日本氣象廳14日清晨5時15分，把日本千葉縣22個市町的「5級大雨特別警報」降為「4級大雨危險警報」或「3級大雨警報」，另把6市的「5級土砂災害特別警報」降為4級。

市川市有一名60至70多歲男性被發現浮於水浸道路，送院後證實不治；八千代市一名30至40多歲男性被發現倒斃在水浸道路上，當場身亡；佐倉市一名66歲女子，因道路水浸受困車內死亡，另有一名男子被發現倒斃道路；柏市一名年長女性被困車內，心肺停止送院。

朝日電視台指，千葉縣13日傍晚起1小時累計降雨量屢破100毫米，線狀降水帶3度形成，記錄性短時間大雨速報合共發布25次。截至14日凌晨1時，千葉市累計12小時降雨量達347毫米，為有統計以來最多，約為歷年平均8月全月的3倍。