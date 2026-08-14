美媒：特朗普女婿庫什納擬出訪以色列　就加沙和平協議會談

據美媒8月13日援引知情人士消息報道，美國總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）計劃下週出訪以色列、埃及等中東國家，與多國調解人就加沙問題展開磋商，目標是推進特朗普2025年底出台的加沙20點計劃。



特朗普曾表示該計劃將分階段執行：隨著逐步解除哈馬斯武裝，和加沙其他武裝團體，以軍將同步撤出加沙，由國際穩定部隊與巴勒斯坦警察部隊聯合維護當地安全。

2026年2月24日，庫什納（Jared Kushner）在美國總統特朗普（Donald Trump）發表講話時鼓掌。（Reuters）

哈馬斯表示認可該計劃，但要求以色列先行履行撤軍、停止襲擊等承諾。而正謀求連任的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已公開拒絕該計劃。知情人士透露，美方已與以色列就解除哈馬斯武裝達成共識，正積極協調解決以方的合理關切。

據雙方統計資料，自去年10月停火協議生效後，協議屢遭破壞，超1250名巴勒斯坦平民死於以方襲擊，4名以軍士兵遇武裝分子襲擊身亡。持續衝突已讓加沙遭遇嚴重人道危機，引發國際社會相關爭議與追責評估。