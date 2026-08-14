英國一列載約150乘客火車出軌　3節車廂側翻2人重傷

英國南部小鎮Lewes在8月13日下午3時45分左右發生一則火車脫軌意外，2人重傷，另有18人不同程度受傷。當局調動大批人手到場救援，鐵路部門提醒民眾部分線路已關閉，事故成因以及線路受損情況正在進一步調查中。



據英國交通警察（BTP）通報，該火車本從倫敦維多利亞站（London Victoria）開往伊斯特本（Eastbourne，又譯義本），在雷威斯（Lewes）火車站附近發生意外，三節車廂側翻，車上約150名乘客遇險，所有被困人員已全部獲救，所幸無人員遇難。

現場畫面可見，當局出動多架直升機與應急車輛，大量警方、消防、救護等部門到場救援。有醫護人員表示：「事件非常複雜，處理起來也很棘手。」

報告指，所有傷者均接受現場救治，部分送至當地醫院進一步治療。

受事故影響，雷威斯及附近火車站線路全面關閉、涉事路段亦持續封鎖。鐵路部門表示，建議，民眾避免出行，出行前務必核查最新交通提示，又指正在火車上的乘客將面臨延誤。